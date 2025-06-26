即月期指最後交易價２４３４６跌１２４點，高水２１點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指最後交易價２４３４６，跌１２４點，高水２１點，
暫成交６８６７１張。即月國指期貨最後交易價８８０７，跌４５點，高水３點，暫成交
１２５３３６張。另外，即月科指期貨最後交易價５３４１，跌１８點，低水４點，暫成交
１０３７５２張。
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26/06/2025 16:31
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26/06/2025 09:15 期指低開１７１點報２４２９９，國指期貨跌５４點報８７９８
26/06/2025 09:12 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１４８﹒８升１﹒７點
26/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１０５２４７張，減逾萬九張
26/06/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１２８４１７張減逾三萬六張
26/06/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數６２９３７張，減３０９８５張
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