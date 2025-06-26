即月期指最後交易價２４３４６跌１２４點，高水２１點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指最後交易價２４３４６，跌１２４點，高水２１點，

暫成交６８６７１張。即月國指期貨最後交易價８８０７，跌４５點，高水３點，暫成交

１２５３３６張。另外，即月科指期貨最後交易價５３４１，跌１８點，低水４點，暫成交

１０３７５２張。

