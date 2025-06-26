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26/06/2025 20:14

《再戰明天》日本公布零售銷售，美國公布密大消費者信心指數

　　《經濟通通訊社２６日專訊》日本公布零售銷售，及美國公布密大消費者信心指數，料為周
五（２７日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚７：３０ｐｍ，紐約聯儲總裁威廉姆斯在第２４屆
國際清算銀行年會主持會議。９：１５ｐｍ，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克和美聯儲理事庫克參與有
關勞動力市場狀況、通脹和利率的討論。
　
＊英國公布首季ＧＤＰ，歐元區公布消費者信心指數＊
　
　　數據方面，周五７：３０ａｍ（本港時間．下同），日本公布５月失業率，料維持於
２﹒５％。７：５０ａｍ，日本公布５月零售銷售，月率升幅料由０﹒７％收窄至０﹒３％，年
率升幅料由３﹒５％收窄至２﹒５％。２：００ｐｍ，英國公布第一季出口；第一季國內生產總
值；第一季進口。５：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者信心指數，料由負１５﹒２惡化至負
１５﹒３。８：３０ｐｍ，美國公布５月個人消費，料由０﹒２％降至０﹒１％；５月個人所得
料由０﹒８％降至０﹒３％。１０：００ｐｍ，美國公布６月密歇根大學消費者信心指數，料由
５２﹒２升至６０﹒５。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：香港食品投資（０００６０）、凱聯國際酒店
（００１０５）、新興光學（００１２５）、佳寧娜（００１２６）、國際商業結算
（００１４７）、英皇國際（００１６３）、德祥地產（００１９９）、潤中國際控股
（００２０２）、大凌集團（００２１１）、樂聲電子（００２１３）、建生國際
（００２２４）、香港通訊國際控股（００２４８）、華信地產財務（００２５２）、天德地產
（００２６６）、景福集團（００２８０）、莊士機構國際（００３６７）、港仔機器人
（００３７０）、四洲集團（００３７４）、中國燃氣（００３８４）、筆克遠東
（００７５２）、中國水務（００８５５）、翠華控股（０１３１４）、耀才證券金融
（０１４２８）等。（ｗａ）

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