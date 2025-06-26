《日入而息》富衛首日孖展７﹒６５億，金管局兩年首接沽盤拆息升

《今天重點》

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富衛集團（０１８２８）今起招股，首日孖展７﹒６５億超購１﹒２倍

金管局入市後港匯曾創兩周新高，拆息繼續全線向上；余偉文稱港匯未來或再觸發弱方兌換保證

，建議小心管理利率風險；華僑銀行表示港元套息交易或促使金管局加大干預力度；星展料金管

局承接９４億港元沽盤後，一個月港元拆息今將升向１厘

按證公司料中小企及個人百分百擔保貸款壞帳率有機會上升

中銀香港（０２３８８）全年派息比率將保持在４０－６０％之間

本港５月出口升１５﹒５％進口升１８﹒９％，均勝預期

雲知聲（０９６７８）傳上限２０５元定價，集資最多３﹒２億元

ＩＦＢＨ（０６６０３）傳上限２７﹒８元定價，集資最多１１﹒６億

內地ＡＩ公司瑞為技術擬來港上市，集資約７﹒８億元

美媒表示中國防稀土專家洩密，要求上交護照，出國需批准

打造加密幣之都，美國「兩房」擬將加密幣納入房貸資產

內媒表示國泰君安國際（０１７８８）非唯一申請虛擬資產牌照中資券商

中國首５月對外非金融直投６１６億美元，增２﹒３％；中國信保首５月短期出口信用保險承保

額增１４﹒６％；外匯局指３月末銀行業對外金融資產１﹒７萬億美元

特朗普稱美伊將於下周對話，中東戰爭已經結束；美法官裁定以具版權書籍訓練ＡＩ屬「合理使

用」，成首例；貝索斯威尼斯婚禮引噓聲，慶祝活動轉至遠離市中心

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《即日市況》

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恒指結束四連升收跌１４９點，個股輪炒香港中旅曾升１﹒７９倍

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒２２％，止三連升，軍工股全天強勢

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《美元匯價》

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中東局勢明顯緩和，美匯續偏軟

歐元最新報１﹒１７２５╱２７，日圓最新報１４４﹒０５╱０９

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《公司業績》

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本間高爾夫（０６８５８）全年盈轉虧２﹒６億日圓，不派息

潤利海事（０２６８２）全年純利跌３７﹒３％至１９８０﹒７萬元，派息１仙

維珍妮（０２１９９）全年純利升２８﹒４％至１﹒８億元，派息４﹒３仙

大昌集團（０００８８）全年純利跌１６﹒２％至６２８０萬元，息１２仙

三和建築集團（０３８２２）全年虧轉盈１０９４﹒１萬元，不派息

亞倫國際（００６８４）全年虧損擴大至９６１３﹒６萬元，不派息

ＶＩＣＯＮ（０３８７８）全年純利跌４１﹒６％至４８３萬元，不派息

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《公司資訊》

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內地ＡＩ公司瑞為技術擬來港上市，集資約７﹒８億元

藍色光標（深：３０００５８）向港交所遞交上市申請

穎通控股（０６８８３）首掛低開一成報２﹒５８元，每手蝕３００元；穎通控股無力收復招股

價，收低１７％每手蝕４８０元

聖貝拉（０２５０８）首掛高開２８％報８﹒４５元，每手賺９３５元；超購１９２倍聖貝拉收

高３４％，每手賺１１１０元

周六福（０６１６８）首掛開高１１％每手賺２７０元，超購７１０倍；周六福升幅擴大，全日

收高２５％每手賺６００元；周六福指為投資者創造回報，穎通對零售市場仍樂觀

中銀香港（０２３８８）全年派息比率將保持在４０－６０％之間

漢思（００５５４）獲善水資本增持３４６０萬股，持股升至７﹒４％

消息指Ｂｏｓｓ直聘（０２０７６）國際配售已超額逾２倍

比亞迪（０１２１１）與歐洲鋼鐵製造商奧鋼聯集團簽合作協議

世紀娛樂（００９５９）開市前停牌待披露原因，同日公布業績

工行（０１３９８）收購重慶璧山工銀村鎮銀行，參與「村改支」首例

標普授予順豐控股（０６９３６）擬發行港元計價零息可轉債「Ａ－」評級

津上機床（０１６５１）爭取本財年銷售額挑戰５０億人幣，冀進提升分紅金額

美團（０３６９０）助力中低線城市零售線上化，近三年交易額復合增長超９０％

中國電力（０２３８０）５月合併總售電量按年減少１０﹒１６％

中盈盛達融資擔保（０１５４３）解除對廣州番禺雅居樂擔保義務

潤歌互動（０２４２２）三位控股股東質押股份為子公司擔保

威勝控股（０３３９３）墨西哥附屬公司奪得智能電表招標合約

Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｂａｎｋ納入金融服務提供者名單

中旅酒店宣布策略投資雅閣酒店集團，香港中旅曾飆１﹒７９倍

巨星傳奇（０６６８３）下半年加碼推周同學自營產品，目標開設１０間線下門店

華興資本（０１９１１）未來兩年進軍加密貨幣領域，預算１億美元

雅視光學（０１１２０）斥１２８８萬令吉收購馬來西亞半獨立式工廠單位

集一控股（０１４９５）收到附加復牌指引，繼續暫停買賣

內媒表示國泰君安國際（０１７８８）非唯一申請虛擬資產牌照中資券商

亞馬遜首次聯合泡泡瑪特（０９９９２）打假，浙江當局檢逾七百件假ＬＡＢＵＢＵ

港仔機器人（００３７０）集團已訂立共四份合作框架協議，未擁有任何生產中心

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《中國要聞》

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李強出席工商座談會，中國經濟穩定，支持外資發展

國家醫保局首將商業健康保險創新藥目錄納入調整方案

民航局禁帶無３Ｃ標識及被召回充電寶乘坐境內航班

發改委指目前全國新能源消納利用維持９０％以上；迎峰度夏電力供需形勢好於去年，總體有保

障；經濟平穩運行受影響，有能力把不利降最低；第二批設備更新資金正開展項目審核和篩選；

今年下達以工代賑中央專項投資１６５億元；７月下達第三批以舊換新資金，更注重均衡性

董軍稱中方願同上合組織成員國共同捍衛國際公平正義

北京今年首期油車指標搖號，配置１萬個指標

上海５月出口增速大縮至３﹒５％，進口增５﹒３％

廣西舉全區之力助柳州化債，推動柳州債務破局突圍

深圳冀與倫敦在跨境投資規則制定等方面更深入合作；穩步放寬或取消跨境交付、境外消費等服

貿限制

人行５０９３億逆回購利率持平，大額放水３０５８億；金監總局、人行表示未來五年基本建成

高質普惠金融體系

中國３０年期ＡＡＡ級企業債收益率估值創１９年新低

中國首５月對外非金融直投６１６億美元，增２﹒３％；中國信保首５月短期出口信用保險承保

額增１４﹒６％；外匯局指３月末銀行業對外金融資產１﹒７萬億美元

中基協截至５月底境內公募基金資產淨值近３４萬億

全國徵集「ＲＷＡ生態合作夥伴」，成立聯合實驗室

中國海外發展逾３２億元競得濟南宅地，創單價地王

鴻蒙智行智界全系車型現金補貼至高２萬元

中國一汽集團在長春成立新公司，含ＡＩ及機器人業務

微信小遊戲表示月活躍用戶達５億，逾３００款遊戲單季流水超千萬元

商務部指完善引資政策，持續為外企提供更好營商環境；外貿優品中華行活動成交額已達２４８

億

龍芯中科發布新一代ＣＰＵ，不依賴任何國外授權技術、境外供應鏈

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２８％，報２２４９２﹒３４點

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《大國博弈》

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回應對歐盟稀土出口，商務部表示已批准一定數量合規申請

美媒指中國防稀土專家洩密，要求上交護照，出國需批准

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《國際要聞》

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英國斥資向洛歇馬丁增購１２架Ｆ－３５Ａ隱形戰機

北約同意軍費升至ＧＤＰ的５％，美國承諾集體防禦

特朗普稱美伊將於下周對話，中東戰爭已經結束；美法官裁定以具版權書籍訓練ＡＩ屬「合理使

用」，成首例；貝索斯威尼斯婚禮引噓聲，慶祝活動轉至遠離市中心

日本經濟相赴美展第七輪談判，重申不接受２５％汽車稅

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《外圍經濟》

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日產預告第二季度虧損２０００億日圓，續推動重組

美國長期債券基金５月吸引大量資金流入；美財長將特別措施延長至７月２４日，免突破債務上

限；鮑威爾第二日在國會作供，遭共和黨參議員當眾辱罵；鮑威爾稱終止支付銀行準備金利息並

不能省錢

打造加密幣之都，美國「兩房」擬將加密幣納入房貸資產；國際結算銀行指穩定幣無法成為貨幣

體系基石

ＢＰ股價一度大漲７％，有傳公司與蜆殼進行合併談判；蜆殼否認與ＢＰ進行收購談判

亞洲國防股上升，北約承諾將支出佔ＧＤＰ的５％

黃仁勳稱機械人技術是晶片製造商繼ＡＩ之後的最大機會

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《其他消息》

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財庫局歡迎上金所啟用在香港的國際板指定倉庫

陳茂波稱香港目標２０２７年前超越瑞士，成為全球資產管理樞紐

港府發表數字資產發展政策宣言２﹒０，提出「ＬＥＡＰ」框架

亞洲城市國際化指數香港居首位，總商會冀政府加強創科發展

余偉文稱港匯未來或再觸發弱方兌換保證，建議小心管理利率風險；華僑銀行表示港元套息交易

或促使金管局加大干預力度；星展料金管局承接９４億港元沽盤後，一個月港元拆息今將升向１

厘

天文台取消所有熱帶氣旋警告信號

政府以象徵式地價批出大圍文禮路用地予聖方濟各大學興建新校舍

日本７月５日地震預言作者改口，禤國全稱最壞情況已經過去

「香港開心購物節」下月舉行，提供１９億元優惠５千店舖參與

甯漢豪料今年內制訂官方ＭｉＣ製造商認證名單

市建局山東街項目次高投標價僅較中標價低０﹒９％

３月平均工資率升３﹒５％，扣通脹後實質升１﹒６％；５月出口升１５﹒５％進口升１８﹒９

％，均勝預期

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