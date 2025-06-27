期指高開１點報２４３４７，國指期貨升２２點報８８３０

《經濟通通訊社２７日專訊》期指高開１點報２４３４７，國指期貨高開２２點報８８３０
，科指期貨高開６點報５３４７。
【說說心理話】如何面對親友「突然死亡」？主持分享自身經歷 如何走出哀傷的情緒？► 即睇
27/06/2025 09:15
《經濟通通訊社２７日專訊》期指高開１點報２４３４７，國指期貨高開２２點報８８３０
，科指期貨高開６點報５３４７。
【說說心理話】如何面對親友「突然死亡」？主持分享自身經歷 如何走出哀傷的情緒？► 即睇
下一篇新聞︰27/06/2025 09:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１９７﹒３升２﹒３點
27/06/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數６８０４８張減３７１９９張
27/06/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數８０００７張減４８４１０張
27/06/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數２４１４２張，減３８７９５張
26/06/2025 20:14 《再戰明天》日本公布零售銷售，美國公布密大消費者信心指數
26/06/2025 20:13 《日入而息》富衛首日孖展７﹒６５億，金管局兩年首接沽盤拆息升
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N