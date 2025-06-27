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27/06/2025 09:15

期指高開１點報２４３４７，國指期貨升２２點報８８３０

　　《經濟通通訊社２７日專訊》期指高開１點報２４３４７，國指期貨高開２２點報８８３０
，科指期貨高開６點報５３４７。

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