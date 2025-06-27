７月期指最後交易價２４２４９跌１０５點，低水３５點

《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，即月期指估計結算價為２４３０３，即月國指

期貨估計結算價為８７７３，而即月科指期貨估計結算價為５３４６。



７月期指最後交易價２４２４９，跌１０５點，低水３５點，暫成交７７６３２張。７月國

指期貨最後交易價８７３９，跌６４點，低水２３點，暫成交８９９２３張。另外，７月科指期

貨最後交易價５３３７，跌１１點，低水４點，暫成交８９２４２張。

