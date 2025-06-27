７月期指最後交易價２４２４９跌１０５點，成交７７６３２張

《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，即月期指估計結算價為２４３０３，即月國指
期貨估計結算價為８７７３，而即月科指期貨估計結算價為５３４６。
７月期指最後交易價２４２４９，跌１０５點，低水３５點，成交７７６３２張。７月國指
期貨最後交易價８７３９，跌６４點，低水２３點，成交８９９３８張。另外，７月科指期貨最
後交易價５３３７，跌１１點，低水４點，成交８９２４２張。
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27/06/2025 16:46
《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，即月期指估計結算價為２４３０３，即月國指
期貨估計結算價為８７７３，而即月科指期貨估計結算價為５３４６。
７月期指最後交易價２４２４９，跌１０５點，低水３５點，成交７７６３２張。７月國指
期貨最後交易價８７３９，跌６４點，低水２３點，成交８９９３８張。另外，７月科指期貨最
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