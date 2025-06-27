【夜期時段】７月期指最新報２４２３４點，跌１５點，低水５０點

《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，７月期指在夜期時段開市報２４２３２點，跌
１７點，低水５２點，最新報２４２３４點，跌１５點，低水５０點，合約成交１４０張。
７月國指期貨在夜期時段開市報８７３４點，跌５點，低水２８點，最新報８７３３點，跌
６點，低水２９點，合約成交３０６張。
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27/06/2025 17:20
《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，７月期指在夜期時段開市報２４２３２點，跌
１７點，低水５２點，最新報２４２３４點，跌１５點，低水５０點，合約成交１４０張。
７月國指期貨在夜期時段開市報８７３４點，跌５點，低水２８點，最新報８７３３點，跌
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