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27/06/2025 19:30

《再戰明天》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，中國公布ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社２７日專訊》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，及中國公布ＰＭＩ，料為下周一
（３０日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間下周一晚１０：００ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博
斯蒂克就經濟前景和貨幣政策發表講話。
　
＊德國公布ＣＰＩ，美國公布芝加哥ＰＭＩ＊
　
　　數據方面，下周一７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布５月工業生產，年率升幅料
由０﹒５％擴大至１﹒６％，月率料由下滑１﹒１％改善至升３﹒５％。９：３０ａｍ，中國公
布６月製造業採購經理人指數，料由４９﹒５升至４９﹒７；６月非製造業採購經理人指數料維
持於５０﹒３；６月綜合採購經理人指數。１：００ｐｍ，日本公布５月新屋動工，年率跌幅料
由２６﹒６％收窄至１５﹒２％。２：００ｐｍ，英國公布第一季出口；第一季國內生產總值；
第一季進口。同一時間，德國公布５月進口物價；５月零售銷售月率料由下滑０﹒９％改善至升
０﹒５％。４：００ｐｍ，歐元區公布５月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料由３﹒９％擴大至４％。
４：３０ｐｍ，香港公布５月貨幣供應Ｍ１；５月貨幣供應Ｍ２；５月貨幣供應Ｍ３。
８：００ｐｍ，德國公布６月消費者物價指數。９：４５ｐｍ，美國公布６月芝加哥採購經理人
指數，料由４０﹒５升至４３。１０：３０ｐｍ，美國公布６月達拉斯聯邦製造業展望企業活動
指數，料由負１５﹒３收窄至負１４。
　
　　在本港，下周一公布業績的公司有：智富資源投資（００００７）、大快活集團
（０００５２）、弘海高新資源（０００６５）、興利集團（００１１４）、泛海集團
（００１２９）、慕詩國際（００１３０）、中國農產品交易（００１４９）、中國寶力科技
（００１６４）、敏捷控股（００１８６）、資本界金控（００２０４）、滙漢控股
（００２１４）、中國資源交通（００２６９）、復興亞洲（００２７４）、裕承科金
（００２７９）、國富量子（００２９０）、新華通訊頻媒（００３０９）、裕田中國
（００３１３）、金寶通（００３２０）、愛高集團（００３２８）、謝瑞麟（００４１７）、
中國智能科技（００４６４）、雅天妮集團（００７８９）、木薯資源（００８４１）、精優藥
業（００８５８）、位元堂（００８９７）等。
　
　　此外，明日佑駕創新（０２４３１）將有基石投資者持股解禁，下周一訊飛醫療科技
（０２５０６）、英諾賽科（０２５７７）等將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

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