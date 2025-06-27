《日入而息》橙天嘉禾結束香港戲院業務，港股全周升７５３點

《今天重點》

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橙天嘉禾（０１１３２）４間影城租約本月２９日終止，將停止在港經營影城業務

著名作家蔡瀾周三離世，終年８３歲，遺體已火化

理想汽車（０２０１５）下調第二季度交付量至１０﹒８萬輛

廣發證券據報推出離岸人民幣等貨幣計價每日計息代幣化證券

紫金黃金國際傳申港上市，集資最多１５６億元

本港零售銀行首季稅前經營溢利增１５﹒８％，特定分類貸款比率微升

ＤｅｅｐＳｅｅｋ、泡泡瑪特（０９９９２）等入選《時代》百大最具影響力企業

政府委任３４名特首顧問團成員，「杭州六小龍」兩企業創始人加入；政府就規管數字資產交易

及託管服務立法建議展開諮詢

政府就規管數字資產交易及託管服務立法建議展開諮詢；ＯＳＬ指香港有能力成為代幣化金融革

命的旗手；Ａｍｂｅｒ Ｐｒｅｍｉｕｍ支持構建數字資產服務提供者監管框架

證監會：７月２日起上調恒指、國指及科指期貨及期權合約持倉限額

鄭雁雄獲任命為全國人大教育科學文化衞生委員會副主任委員

美眾院擬捆綁穩定幣與加密幣兩大法案，爭取兩周內議決

外匯局指一季度中國經常帳戶順差１６５４億美元；中國５月國際收支貨物和服務貿易順差５６

５億美元；３月末中國對外金融資產１０﹒７萬億美元；５月中國外匯市場總計成交３﹒４８萬

億美元

王毅下周一起訪歐盟總部、德法並舉行有關高級別對話

商務部指中美確認貿易框架細節，依法審批管制物項出口

ＤｅｅｐＳｅｅｋ在德國蘋果和谷歌應用商店面臨下架

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《即日市況》

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中資金融股回吐恒指收跌４１點報２４２８４，全周仍升７５３點

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《深滬股市》

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銀行股領跌，滬指收低０﹒７％，本周仍漲１﹒９％

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《美元匯價》

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美匯曾重上９７，中線仍然看跌

歐元最新報１﹒１７１０╱１４，日圓最新報１４４﹒４９５４

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《公司業績》

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中國燃氣（００３８４）全年純利升２﹒１％至３２﹒５億元，息３５仙

興勝創建（００８９６）上財年虧損擴至２﹒９５億元，不派息

星光集團（００４０３）上財年盈轉虧２６９３萬元，停派末期息

筆克遠東（００７５２）半年多賺逾一成，派中期息維持５﹒５仙

包浩斯國際（００４８３）全年純利升８﹒６１倍至１１６７﹒１萬元，不派息

元力控股（０１９３３）全年盈轉虧３７５５萬人幣，不派息

天德地產（００２６６）全年盈轉虧３﹒２億元，派息８仙

凱聯國際酒店（００１０５）全年盈轉虧５﹒６億元，派息１９仙

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《公司資訊》

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鎂伽科技通過港交所上市聆訊，去年虧損７﹒８億

全病程管理服務商微脉遞表，去年虧損１﹒９億人幣

大普微ＩＰＯ申請獲受理，創業板解鎖未盈利企業上市

紫金黃金國際傳申港上市，集資最多１５６億元

ＩＦＢＨ（０６６０３）暗盤報４６﹒１元，高招股價近６６％

雲知聲（０９６７８）暗盤報１７８﹒４元，低招股價近１３％

泰德醫藥（０３８８０）暗盤報３１﹒１５元，高招股價近２％

商湯（０００２０）夥羅氏診斷推出ＩＶＤ專業場景ＡＩ解決方案

萬科（０２２０２）今年以來已償付公開債超１６０億人民幣

雅居樂（０３３８３）柏架山５萬呎地盤淪銀主盤，以１２億沽出較收購成本跌六成

波司登（０３９９８）產品結構變化令毛利下跌，未來將進一步細化羽絨服品類

花旗銀行澳門分行下周一停止營運，在港繼續為澳門客戶提供服務

國泰（００２９３）旗下華民航空全面轉型為空中巴士Ａ３３０Ｆ貨機營運商；港航更新飛行常

客計劃機制，積分標準以消費金額代替飛行距離

小米（０１８１０）新車ＹＵ７開售成績佳，ＡＤＲ升近一成；小米ＹＵ７追住ＴＥＳＬＡ打！

標準版２５萬人民幣性價比高？

廣發證券據報推出離岸人民幣等貨幣計價每日計息代幣化證券

ＤｅｅｐＳｅｅｋ、泡泡瑪特（０９９９２）等入選《時代》百大最具影響力企業

京東（０９６１８）試水外賣騎手免費幫丟垃圾服務掀熱議，平台每單補貼０﹒５元

保誠推升級版「旅遊樂」，保障同遊毛孩海外醫療開支

新世界發展（０００１７）８７５億元再融資傳已獲所有銀行書面承諾；新世界柏傲莊加價開售

２６伙，即日沽清套現３﹒４億

信義光能（００９６８）完成發行首期８億元人民幣熊貓債券

ＡＥＯＮ（００９００）撤銷註冊以解散永旺保險

華潤啤酒（００２９１）侯孝海辭任執行董事及董事會主席

理想汽車（０２０１５）下調第二季度交付量至１０﹒８萬輛

ＲＡＦＦＬＥＳ（０１３７６）接獲傳訊令狀及申索陳述書，擬提出抗辯

世紀娛樂國際（００９５９）核數師對財務報表不發表意見，昨日起停牌

中國聯通（００７６２）苗守野和朱漢武獲委任為高級副總裁，唐永博不再兼任

信達生物（０１８０１）減重藥物信爾美獲批首個長期體重控制適應症

力天影業（０９９５８）傅潔雲辭任首席財務官兼聯席公司秘書，即日起生效

弘陽地產（０１９９６）延長提早重組支持協議費用及基礎重組支持協議費用期限

華潤燃氣（０１１９３）黎小雙辭任執行董事及首席財務官，即日起生效

越南製造加工出口（００４２２）與業務夥伴終止投資合作備忘錄

中國三迪（００９１０）接獲聯交所恢復買賣之指引，續停牌

天津銀行（０１５７８）完成發行７０億人民幣債券

騰訊（００７００）今斥５億元回購９７﹒８萬股

ＥＰＳ創健科技（０３８６０）正與控股股東就收購藥品製造公司控股權進行磋商

中國派對文化（０１５３２）延長認股權證認購協議項下之終止日期至９月３０日

交銀國際（０３３２９）陳漢文自今日起不再擔任銀行外部監事

新秀麗（０１９１０）Ｄａｍｉｅｎ Ｍｉｇｎｏｔ任歐洲區總裁，７月１日生效

灣區發展（００７３７）５月廣深高速公路月總路費收入按年跌２％

興業控股（００１３２）取得資產所有權再返租予承租人，代價２０００萬人幣

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《中國要聞》

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何立峰稱金融系統要持續反腐，推進巡視整改常態化

財政部繼續堅定支持亞投行參與全球基礎設施建設；５月全國發行地方政府債券７７９５億元；

１－５月國企利潤總額同比跌幅擴至２﹒８％

首５月長三角進出口總值增逾５％，累計規模破百萬億；統計局指５月工業利潤跌幅半年最大，

機構指關稅戰價格戰衝擊；５月規模以上工業企業利潤同比轉跌，下降９﹒１％；去年文化及相

關產業營業收入超１９萬億，再創新高

外匯局指一季度中國經常帳戶順差１６５４億美元；中國５月國際收支貨物和服務貿易順差５６

５億美元；３月末中國對外金融資產１０﹒７萬億美元；５月中國外匯市場總計成交３﹒４８萬

億美元

供銷總社指打造農產品電商品牌和有國際影響力棉商；全球首艘三文魚養殖工船南沙交付，年產

值料超５億元

治安管理處罰法修訂通過，完善辦理治安案件程序規定

反不正當競爭法完成修訂，１０月１５日起施行

上海市長陳吉寧調研家政和養老服務員工制工作

杭州上半年土拍攬金１１６０億，接近去年全年水平

深圳推動蛇口港建立全國首個海空複合型口岸樞紐

滬深北交易所上半年新受理ＩＰＯ數量已超去年全年；滬深交所主板風險警示股票價格漲跌限制

擬擴至１０％

人行５２５９億逆回購利率平，全周放水１０６７２億；一季末金融業機構總資產及負債同比增

７﹒５％

苗華被免中央軍委委員職務，去年底涉嚴重違紀受查

中國自主研發首套航空運輸大模型「天牧」發布

榮耀獲深圳證監局上市備案，邁出Ａ股ＩＰＯ關鍵一步

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒４％，台積電向海外子公司注資百億美元

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《大國博弈》

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日本７月正式對中國石墨電極徵收９５﹒２％反傾銷稅

王毅下周一起訪歐盟總部、德法並舉行有關高級別對話；ＤｅｅｐＳｅｅｋ在德國蘋果和谷歌應

用商店面臨下架；商務部指中美確認貿易框架細節，依法審批管制物項出口

馮德萊恩稱已為美歐貿談破裂做好準備，傳德法意見不合

關稅戰致鉑金價格再度上升，創２０１４年以來新高

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《國際要聞》

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白宮稱特朗普短期內不會決定下任聯儲局主席人選

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《外圍經濟》

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亞洲股市觸及３年多高位，追隨隔夜美股漲勢

美眾院擬捆綁穩定幣與加密幣兩大法案，爭取兩周內議決

比特幣於１０﹒７萬美元上落，今晚將迎來重要期權交割

馬斯克宣布Ｘ將根據垂直尺寸收取廣告費用

安盛指信貸市場基本面仍具韌性，油價看未來數周發展；思博瑞資管指短期利率下降或有利股市

，引發債市反彈

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《其他消息》

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李家超稱公屋輪候縮減至５﹒３年，九千簡約公屋單位料年內入伙

港府強烈譴責美國駐港總領事梅儒瑞抹黑《香港國安法》

政府再度委任劉燕卿為香港存款保障委員會主席，為期三年；政府委任３４名特首顧問團成員，

「杭州六小龍」兩企業創始人加入；黃永權再獲委任為強積金行業計劃委員會成員，任期兩年

會財局就胡錦誠因內幕交易裁定犯會計師失當行為罰款２０萬元

香港會計師公會與特許公認會計師公會續簽相互承認協議

內地ＫＴＶ品牌星聚會進駐蘭桂坊，料未來三年拓展至逾十個國家

前特首梁振英呼籲商舖業主果斷減租、放棄主宰心態

謝邱安儀稱購物節優惠橫跨兩個月，冀港人暑假留港消費

運輸署指７月正式發牌予５支的士車隊，料７月底千輛的士投入營運

鄭雁雄獲任命為全國人大教育科學文化衞生委員會副主任委員

陳瑞娟接替吳宏斌為香港信保局諮詢委員會主席，為期兩年

著名作家蔡瀾周三離世，終年８３歲，遺體已火化

政府就規管數字資產交易及託管服務立法建議展開諮詢；ＯＳＬ指香港有能力成為代幣化金融革

命的旗手；Ａｍｂｅｒ Ｐｒｅｍｉｕｍ支持構建數字資產服務提供者監管框架

鄧炳強稱未來兩年將在社區罪惡黑點逐步安裝閉路電視

據報王冬勝兒子年內斥２﹒３億買入４個陽明山莊單位

中原ＣＣＬ按周升０﹒４％，上半年樓價暫跌１﹒１％

證監會指三大股票指數衍生工具新持倉限額７月２日起生效

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