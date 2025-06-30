《外圍焦點》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，美國公布芝加哥ＰＭＩ

《經濟通通訊社３０日專訊》美股三大指數上周五（２７日）收市報升，市場對中美達成貿

易協議的預期升溫，惟特朗普表示已決定中斷與加拿大的貿易談判，並威脅徵收新關稅。道指升

４３２﹒４３點或１﹒００％，報４３８１９﹒２７點；標普５００指數升３２﹒０５點或

０﹒５２％，報６１７３﹒０７點；納指升１０５﹒５５點或０﹒５２％，報２０２７３﹒４６

點。港股方面，恆生指數收市報２４０７２，跌２１１點或０﹒９％，成交２４２２億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚１０：００ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂

克就經濟前景和貨幣政策發表講話。１日凌晨１：００ａｍ，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比

參與一個活動的問答環節。３：００ａｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐洲央行２０２５年央行論壇

開幕式上致開幕詞。



數據方面，今晚８：００ｐｍ，德國公布６月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒１％擴大

至０﹒２％，年率升幅料由２﹒１％擴大至２﹒２％。９：４５ｐｍ，美國公布６月芝加哥採購

經理人指數，料由４０﹒５升至４２﹒９。１０：３０ｐｍ，美國公布６月達拉斯聯邦製造業展

望企業活動指數，料由負１５﹒３收窄至負１２。（ｗａ）

