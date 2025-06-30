  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

30/06/2025 09:15

期指高開１０點報２４２５９，國指期貨升１點報８７４０

　　《經濟通通訊社３０日專訊》期指高開１０點報２４２５９，國指期貨高開１點報８７４０
，科指期貨高開６點報５３４３。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回期貨新聞

下一篇新聞︰30/06/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３９１３９張增２７４４張

其他期貨新聞
More

30/06/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１８８２３４張減９５０６張

30/06/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１２３５３４張，增５３６張

27/06/2025 19:30  《再戰明天》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，中國公布ＰＭＩ

27/06/2025 19:26  《日入而息》橙天嘉禾結束香港戲院業務，港股全周升７５３點

27/06/2025 17:20  【夜期時段】７月期指最新報２４２３４點，跌１５點，低水５０點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌...

29/06/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普單方面宣稱，與中國簽署一項貿易協議

27/06/2025 09:19

關稅戰

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處