【夜期時段】即月期指最新報２４０９８點，升１４點，高水２６點

《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４０９１點，升７點，高水１９
點，最新報２４０９８點，升１４點，高水２６點，合約成交２３１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８６７８點，升９點，平水，最新報８６７８點，升９點，
平水，合約成交２１８張。
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30/06/2025 17:20
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