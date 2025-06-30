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30/06/2025 19:43

《再戰明天》歐元區公布失業率，美國公布ＡＤＰ就業變動

　　《經濟通通訊社３０日專訊》歐元區公布失業率，及美國公布ＡＤＰ就業變動，料為周三
（２日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，周三本港時間４：００ｐｍ、５：００ｐｍ及晚上６：３０ｐｍ，
歐洲央行副總裁德金多斯、執委奇波洛內和執委連恩分別參加歐洲央行論壇小組討論。
４：２０ｐｍ，英倫銀行金融市場基礎設施執行董事Ｓａｓｈａ　Ｍｉｌｌｓ發表講話。
４：２５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾發表演講。
　
　　數據方面，周二（１日）７：００ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布６月製造業採購經理
人指數。９：４５ａｍ，中國公布６月財新製造業採購經理人指數，料由４８﹒３升至４９﹒３
。１：００ｐｍ，日本公布６月消費者信心指數，料由３２﹒８升至３３﹒５。３：５５ｐｍ，
德國公布６月製造業採購經理人指數，料由４８﹒３升至４９。４：３０ｐｍ，英國公布６月製
造業採購經理人指數，料由４６﹒４升至４７﹒７。５：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者物價
指數，月率料由持平升上０﹒３％，年率升幅料由１﹒９％擴大至２％。９：４５ｐｍ，美國公
布６月製造業採購經理人指數，料維持於５２。１０：００ｐｍ，美國公布６月ＩＳＭ製造業指
數，料由４８﹒５升至４８﹒７。
　
＊本港公布零售銷售＊
　
　　周三（２日）９：３０ａｍ，澳洲公布５月建築許可，月率料由下滑５﹒７％改善至升４％
；５月零售銷售月率料由下滑０﹒１％改善至升０﹒５％。４：３０ｐｍ，香港公布５月零售銷
售。５：００ｐｍ，歐元區公布５月失業率，料維持於６﹒２％。８：１５ｐｍ，美國公布６月
ＡＤＰ就業變動，料由３﹒７萬升至９萬。
　
　　此外，明日健康之路（０２５８７）將有基石投資者持股解禁。
　
　　另美國本周四（３日）公布６月非農就業數據。（ｗａ）

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