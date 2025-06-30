《日入而息》新世界達成８８２億融資協議，恒指半年升４０１２點

《今天重點》

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新世界（０００１７）完成年度２６０億元合約銷售目標；簽訂銀行融資協議，涵蓋８８２億現

有境外債務；彭博指新世界以債務違約嚴重衝擊香港經濟為由游說銀行再融資；鄭志剛稱接掌新

世界時繼承巨債，已負責任地去槓桿

京東（０９６１８）嚴正聲明京東幣鏈科技目前沒有開始發行穩定幣

小米（０１８１０）雷軍稱ＹＵ７鎖單量遠超預期，周三啟直播回答網民提問；小米ＹＵ７訂單

被黃牛倒賣，最高加價２萬元

港府本財年首兩個月錄得赤字７８４億元；金管局指５月外匯基金總資產按月增加１８６２億元

渣打表示恒指１２個月目標２５５００點，上調亞洲股票評級至超配

中國６月官方製造業ＰＭＩ升至４９﹒７％，符預期；分析指６月官方ＰＭＩ勢頭令人鼓舞，但

前景仍堪憂；統計局指三大指數有所回升，經濟景氣總體保持擴張

人行媒體指貨幣政策「適度寬鬆」主基調未發生變化；３３１５億逆回購利率持平，幣策例會不

提降準降息

美參議院投票通過推動「大而美法案」的程序性動議；美國愛達荷州消防員遭槍擊，至少兩死

加拿大宣布取消數位服務稅，以推動與美國貿易談判

受美國關稅衝擊，日本５月工業產出按月僅增０﹒５％；特朗普稱美日汽車貿易不公平，日本應

增加進口美貨

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《即日市況》

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恒指全日跌２１１點收報２４０７２，假期前成交仍強守住兩萬四

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒５９％，中美暫休戰，６月累漲近３％

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《美元匯價》

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關稅９０天暫緩期將盡，資金續流入歐洲

歐元最新報１﹒１７１７╱１８，日圓最新報１４４﹒２６╱３０

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《公司業績》

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ＨＰＣ（０１７４２）中期純利升４７﹒７３倍至３１３８萬坡元，不派息

歐科雲鏈（０１４９９）上財年虧損同比縮窄至１５７５萬元，不派息

興利集團（００１１４）全年虧轉盈３２８７﹒５萬元，派息３仙

中國水務（００８５５）全年純利跌２９﹒９％至１０﹒７億元，息１５仙

大快活集團（０００５２）全年純利跌２９﹒８％至３５５４萬元，息１７仙

資本策略地產（００４９７）全年虧損擴大至１６﹒９億元，不派息

敏捷控股（００１８６）全年純利跌９９﹒２％至１００萬元，不派息

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《公司資訊》

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鎂信健康申請港上市，去年虧損收窄至７５７７萬人幣

四維智聯通過港交所上市聆訊，去年虧損擴大

李小加稱滴灌投資目標今年主板上市

母嬰商品電商海拍客申在港上市，去年虧損擴大

據報Ｓｈｅｉｎ將向港交所提交保密上市申請

小米有份投資石頭科技申來港上市，去年少賺４％

泰德醫藥（０３８８０）上限定價，首掛開低約１％每手微蝕３０元；泰德醫藥輕微收高力保招

股價，每手微賺廿元近乎打和

雲知聲（０９６７８）首掛平開報２０５元，上限定價超購逾９０倍；雲知聲盤中發力收高４５

％，每手賺１８２８元

ＩＦＢＨ（０６６０３）超購２７００倍，首掛飆５８％每手賺逾三千；ＩＦＢＨ收高４２％每

手賺２３４０，較開市價低一成

石四藥（０２００５）兩款藥品獲批內地生產註冊

雲白國際（０００３０）首次在海外銷售雲南白藥牙膏產品

鼎益豐（００６１２）已無執董今停牌，本月妖風大作收報０﹒３３５元；今日上午起暫停買賣

，以待解決其執董情況

藍思科技料與小米合作增加，汽車智能化趨勢確定

小米（０１８１０）雷軍稱ＹＵ７鎖單量遠超預期，周三啟直播回答網民提問；小米ＹＵ７訂單

被黃牛倒賣，最高加價２萬元

新世界（０００１７）完成年度２６０億元合約銷售目標；簽訂銀行融資協議，涵蓋８８２億現

有境外債務；彭博指新世界以債務違約嚴重衝擊香港經濟為由游說銀行再融資；鄭志剛稱接掌新

世界時繼承巨債，已負責任地去槓桿

京東（０９６１８）嚴正聲明京東幣鏈科技目前沒有開始發行穩定幣

國泰（００２９３）及香港青年航空學會推出網上航空問答遊戲平台

大新銀行銅鑼灣新分行投入服務，新增跨境銀行中心

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ任命劉彬星為香港及澳門區總經理

貝萊德與滙豐合作推出財富領航基金系列

普徠仕續拓香港零售基金市場，透過港銀提供投資策略

百度（０９８８８）今起正式開源文心大模型４﹒５系列模型

阿里巴巴（０９９８８）發布首個胃癌影像篩查ＡＩ模型；螞蟻集團報告指三大ＡＩ管家累計服

務超１﹒３億用戶

甘肅銀行（０２１３９）擬透過公開競價方式處置債權資產

科笛（０２４８７）ＣＵ－４０１０２已獲得國家藥監局上市批准

ＪＢＢ ＢＵＩＬＤＥＲＳ（０１９０３）售馬來西亞柔佛州兩物業

中國銀行（０３９８８）張建剛、崔世平退任董事，今日起生效；孟茜辭去首席信息官職務

中銀香港（０２３８８）成功協助機構客戶完成互換通長年期利率互換合約交易

恩達集團（０１４８０）黎孝賢辭任首席財務總監，明日起生效

民生國際（００９３８）張大智辭任首席財務總監，今日起生效

碧桂園（０２００７）將繼續與債權人磋商重組條款，冀今年底前實施建議重組

景瑞控股（０１８６２）已持續向其他金融機構尋求新融資

信達國際控股（００１１１）斥３８２萬美元購買聊城債券及魯南債券

密碼基礎設施提供商三未信安已參與香港穩定幣等業務

三巽集團（０６６１１）接獲聯交所恢復股份買賣指引，續停牌

中國生態旅遊（０１３７１）附屬中標５０００台體育彩票終端機採購專案

兆科眼科（０６６２２）與Ｊａｍｊｏｏｍ Ｐｈａｒｍａ成為戰略合作夥伴

和黃醫藥（０００１３）沃瑞沙和泰瑞沙聯合療法於中國獲批用於治療肺癌患者

天保能源（０１６７１）簽署智慧路燈能源管理服務合同，涉７９３１萬人幣

富力地產（０２７７７）與境外債權人保持積極溝通，續加快銷售及預售步伐

弘陽地產（０１９９６）上半年成功完成九筆貸款展期或放緩還款進度

瑞科生物（０２１７９）就重組九價ＨＰＶ疫苗ＲＥＣ６０３達成產品授權合作

石四藥集團（０２００５）取得藥監局有關呋塞米片的藥品生產註冊批件

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《中國要聞》

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中美俄將共同紀念抗戰參與閱兵？外交部表示無信息提供

粵港澳大灣區發展專員訪問葡萄牙推廣大灣區發展機遇

全國鐵路暑運明啟動，兩月預計發送旅客９﹒５億人次

中證監換新ｌｏｇｏ，「連環套」改為三個Ｖ字形環抱

廣州出讓２宗宅地，廣州地鐵、騰迅合資公司底價競得

中國共產黨去年發展黨員２１３萬名，黨員總數１億

中國６月官方製造業ＰＭＩ升至４９﹒７％，符預期；分析指６月官方ＰＭＩ勢頭令人鼓舞，但

前景仍堪憂；統計局指三大指數有所回升，經濟景氣總體保持擴張

人行媒體指貨幣政策「適度寬鬆」主基調未發生變化；３３１５億逆回購利率持平，幣策例會不

提降準降息

東航集團前董事長劉紹勇涉嫌違法受查，２年前退休

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒４４％，報２２２５６﹒０２點

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《大國博弈》

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外交部表示中方反對核污染水排海的立場沒有變化

商務部繼續對歐盟等進口不鏽鋼鋼坯等徵收反傾銷

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《國際要聞》

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歐洲持續受熱浪侵襲，多國政府發健康警告

美參議院投票通過推動「大而美法案」的程序性動議；美國愛達荷州消防員遭槍擊，至少兩死

加拿大宣布取消數位服務稅，以推動與美國貿易談判

受美國關稅衝擊，日本５月工業產出按月僅增０﹒５％；特朗普稱美日汽車貿易不公平，日本應

增加進口美貨

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《外圍經濟》

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韓國ＫＯＳＰＩ指數６月上漲１３﹒９％

英國經濟於首季復甦，ＧＤＰ按季增長０﹒７％

達里奧稱美國債務就像動脈硬塊，財政心臟病隨時發作；施羅德投資指原油供應未受創，不足以

觸發更廣泛通脹

據報英偉達內幕人士去年沽售持股套現逾１０億美元；英偉達聘請兩名清華大學畢業年輕ＡＩ專

家朱邦國和焦劍濤

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《其他消息》

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港府本財年首兩個月錄得赤字７８４億元；金管局：５月外匯基金總資產按月增加１８６２億元

；廣東前５月對香港出口增６﹒７％，進口增３１﹒１％

李家超盼港成蝶高飛，寧願做艱難改革者，不做安逸停滯者

陳美寶今與廣東相關部門商討粵車南下細節，目標今年推出；路政署簽署港深西部鐵路香港段勘

查、設計及建造顧問合約

陳茂波稱香港在亞洲新時代將大有可為，金融服務可擔當更重要角色

政治局會議設黨中央決策議事協調機構，重大工作實施更有效統領

林定國稱香港確實存在軟對抗，建立軟實力為長遠有效應對方法

海事處要求合格證明書申請人，必須提交認可醫生簽發健康證明書

渣打表示恒指１２個月目標２５５００點，上調亞洲股票評級至超配

港交所新修訂聯交所買賣股份交收費結構今起生效

劉澤星稱曾到英國牛津、劍橋等招人才，收３０份履歷表；奧蘇利雲擬移居中東，郭俊峯稱對香

港招攬人才信心不減

中原地產十大屋苑周末錄得１２宗成交，按周升逾三成

佳兆業代售西營盤項目命名為東邊街九號

劉麥嘉軒稱積金易推出至今處理近６０萬宗行政指示

律政司邀請機構就「體育爭議解決先導計劃」營運提交建議書

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