《外圍焦點》歐元區公布５月零售銷售

《經濟通通訊社７日專訊》上周五（４日）為美國獨立日假期，美國金融市場休市一天。港

股方面，恆生指數收市報２３８８７，跌２８點或０﹒１％，成交１９３８億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日５：００ｐｍ，歐元區公布５月零售銷售，

月率料由０﹒１％逆轉至下滑０﹒６％，年率升幅料由２﹒３％收窄至１﹒４％。（ｗａ）

