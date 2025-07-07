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07/07/2025 17:21

《外圍焦點》歐元區公布５月零售銷售

　　《經濟通通訊社７日專訊》上周五（４日）為美國獨立日假期，美國金融市場休市一天。港
股方面，恆生指數收市報２３８８７，跌２８點或０﹒１％，成交１９３８億元。
　
　　各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日５：００ｐｍ，歐元區公布５月零售銷售，
月率料由０﹒１％逆轉至下滑０﹒６％，年率升幅料由２﹒３％收窄至１﹒４％。（ｗａ）

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