《外圍焦點》歐元區公布５月零售銷售

《經濟通通訊社７日專訊》上周五（４日）為美國獨立日假期，美國金融市場休市一天。港
股方面，恆生指數收市報２３８８７，跌２８點或０﹒１％，成交１９３８億元。
各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日５：００ｐｍ，歐元區公布５月零售銷售，
月率料由０﹒１％逆轉至下滑０﹒６％，年率升幅料由２﹒３％收窄至１﹒４％。（ｗａ）
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07/07/2025 17:21
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