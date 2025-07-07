期指低開５４點報２３８６４，國指期貨跌２５點報８５７８

《經濟通通訊社７日專訊》期指低開５４點報２３８６４，國指期貨低開２５點報８５７８
，科指期貨低開２９點報５１８０。
【你點睇？】馬斯克成立美國第三政黨「美國黨」，你認為會否影響美國未來政治格局？► 立即投票
07/07/2025 09:15
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