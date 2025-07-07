即月期指最後交易價２３８６５跌５３點，低水２３點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指最後交易價２３８６５，跌５３點，低水２３點，暫成
交５７０７８張。即月國指期貨最後交易價８５９３，跌１０點，低水１６點，暫成交
５０５０２張。另外，即月科指期貨最後交易價５２２４，升１５點，低水６點，暫成交
７８１７９張。
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07/07/2025 16:31
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