即月期指最後交易價２３８６５跌５３點，低水２３點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指最後交易價２３８６５，跌５３點，低水２３點，暫成

交５７０７８張。即月國指期貨最後交易價８５９３，跌１０點，低水１６點，暫成交

５０５０２張。另外，即月科指期貨最後交易價５２２４，升１５點，低水６點，暫成交

７８１７９張。

