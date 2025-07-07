即月期指最後交易價２３８６５跌５３點，成交５７０７８張

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指最後交易價２３８６５，跌５３點，低水２３點，成交

５７０７８張。即月國指期貨最後交易價８５９３，跌１０點，低水１６點，成交５０４０２張

。另外，即月科指期貨最後交易價５２２４，升１５點，低水６點，成交７８１７９張。

