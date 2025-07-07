【夜期時段】即月期指最新報２３８７９點，升１４點，低水９點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３８６３點，跌２點，低水２５點
，最新報２３８７９點，升１４點，低水９點，合約成交１０３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５９３點，無升跌，低水１６點，最新報８５９８點，升
５點，低水１１點，合約成交１８４張。
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07/07/2025 17:20
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