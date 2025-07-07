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期貨新聞

07/07/2025 19:57

《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，德國公布進出口數據

　　《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行公布議息結果，及德國公布進出口數據，料為周二（８
日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，歐洲央行副總裁德金多斯參加歐盟財長會議。法國總統馬克龍及夫
人對英國進行國事訪問。第５８屆東盟外長會議（ＡＭＭ）及後部長級會議（ＰＭＣ）舉行（至
１１日）。周二本港時間１２：３０ｐｍ，澳洲央行公布貨幣政策決定聲明；１：３０ｐｍ，總
裁布洛克召開記者會。
　
＊澳洲公布ＮＡＢ企業信心指數＊
　
　　數據方面，周二（８日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布５月國際收支經常帳
餘額，料由２２５８０億日圓升至３００６４億日圓。９：３０ａｍ，澳洲公布６月ＮＡＢ企業
信心指數。１２：３０ｐｍ，澳洲公布官方指標利率，料由３﹒８５％降至３﹒６％。
２：００ｐｍ，德國公布５月出口，經季節調整月率跌幅料由１﹒７％收窄至０﹒５％；５月進
口經季節調整月率料由４％逆轉至下滑１﹒３％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：美高域（０１９８５）等。
　
　　此外，明日腦動極光－Ｂ（０６６８１）將有基石投資者持股解禁。
　
　　另外，周三（９日）中國公布６月ＣＰＩ及ＰＰＩ，新西蘭央行公布議息結果，美國公布
ＦＯＭＣ會議紀要。（ｗａ）

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