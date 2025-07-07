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期貨新聞

07/07/2025 13:59

【關稅戰】白宮訊號混亂，亞洲股市普遍下挫，歐美股指期貨承壓

　　《經濟通通訊社７日專訊》市場對於對等關稅大限到底是７月９日還是８月１日尚不清楚，
美國貿易政策訊號混亂之下，亞洲股市周一（７日）下挫，日經指數跌０﹒５％，美股期貨走低
；大宗商品全線下跌，黃金跌０﹒７％，銅價連續第三日下跌。
　
　　特朗普表示，將在７月９日前完成對多數國家的關稅通知，商務部長盧特尼克隨即補充，表
示關稅將於８月１日生效，美國財長貝森特此前也發表類似言論。互相矛盾的言論影響市場情緒

　
　　具體來看，日經指數、泰國ＳＥＴ指數跌約０﹒５％，ＭＳＣＩ亞太指數跌０﹒６％。歐美
股指期貨同樣承壓，標普５００及納斯達克１００指數期貨均下跌約０﹒５％；歐洲主要股指期
貨走低。
　
＊黃金價格下跌近０﹒７％＊
　
　　此外，大宗商品價格普遍走低，黃金價格下跌近０﹒７％，日內跌逾２０美元，現報每盎司
３３１４美元。銅價連續第三日下跌至每噸９８２１美元，鋁、鋅和鎳價格同樣下跌。
　
　　布蘭特原油價格下跌０﹒６％，至每桶６７﹒８美元，ＷＴＩ原油價格下跌１﹒４％，至每
桶６４﹒７美元。油價情況除了關稅政策影響外，此前ＯＰＥＣ＋同意將８月產量每日增加
５４﹒８萬桶，增幅超出市場預期。
　
　　澳新銀行分析師指出：「貿易緊張局勢的重新升級恰逢歐盟、印度和日本等主要貿易夥伴正
處於雙邊談判的關鍵階段。如果對等關稅按原定形式實施甚至擴大，我們認為這將加劇美國經濟
增長的下行風險，並增加通脹上行風險。」（ｒｃ）

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