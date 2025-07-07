《日入而息》富衛首掛收高逾１％，中國傳擴南向債券通至非銀機構

《今天重點》

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富衛集團（０１８２８）首掛平開報３８元，超購僅３６倍暗盤跌３％；富衛強力護盤保招股價

，收高逾１％每手微賺４０元；李澤楷稱彰顯香港作為理想上市地持續優勢；黃偉綸稱香港是全

球資本「超級聯繫人」；馬時亨稱富衛在港上市是好決定，國際投資者重返市場

中國據報債券南向通試點擴至非銀機構，新增額度至多五千億人幣

人行據報就美元弱勢及人幣匯率等向部分金融機構調研

中國６月外儲增３２２億美元，黃金儲備連增８個月

內地驚爆穩定幣騙局，鑫慷嘉創辦人捲１３０億逃海外

英皇債務違約或引中小型發展商爆煲潮，熊麗萍：關注資產組合

許正宇稱建議加強規管無抵押個人貸款，防止外傭借貸衍生問題；許正宇稱目標年內發出穩定幣

牌照，料批出數量為個位數

投資推廣署指超額完成施政報告績效指標，引資逾１６００億元；有準穩定幣營運商洽談未來落

戶香港機會

人行１０６５億逆回購利率持平，淨回籠２２０５億；中國６月外儲增３２２億美元，黃金儲備

連增８個月；人行據報就美元弱勢及人幣匯率等向部分金融機構調研

特朗普威脅對金磚國家加稅，外交部表示金磚機制倡導開放

金磚峰會聲明斥關稅戰擾亂供應鏈，衝擊全球經濟；特朗普威脅「金磚反美國家」，額外加徵１

０％關稅

美國計劃限制對大馬和泰國出口ＡＩ晶片，以防流入中國；涉向華為供貨，美芯片公司ＡＯＳ遭

罰４２５萬美元

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《即日市況》

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恒指收跌２８點報２３８８７成交低於兩千億，待美更新關稅戰進展

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒０２％三連升，兩市成交大減１５％

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《美元匯價》

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美元９７﹒５０附近有阻力，續高位做空

歐元最新報１﹒１７３３╱３５，日圓最新報１４５﹒４２╱４４

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《公司資訊》

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傳藍思科技（０６６１３）以上限１８﹒１８元定價，集資約４８億元

保利置業（００１１９）６月合同銷售金額按年跌３５﹒１％

華潤醫療（０１５１５）要求北京法院判決解除燕化ＩＯＴ協議

寧德時代（０３７５０）與吉利汽車（００１７５）達成深化戰略合作協議

小米（０１８１０）東北內蒙持續高溫，空調銷量達去年同期２０倍

中國新經濟投資（０００８０）今早開市前停牌，同日遭主要股東清倉

新地（０００１６）ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第３Ａ期首輪全數沽清，本周三賣１２８伙

泡泡瑪特（０９９９２）申請「Ｌａｆｕｆｕ」商標，傳主動防禦性註冊；上海海關上半年查獲

侵權泡泡瑪特產品超６﹒３萬件

阿里（０９９８８）美團（０３６９０）外賣戰周末升級，補貼後低至「零元購」

嘉利國際（０１０５０）積極與英偉達接洽，冀維持最高６０％派息率

石四藥集團（０２００５）ＳＹＮ０４５片多次給藥臨床試驗已經完成

佳兆業代售東邊街九號首推３０伙，入場價４７０萬起

富衛集團（０１８２８）首掛平開報３８元，超購僅３６倍暗盤跌３％；富衛強力護盤保招股價

，收高逾１％每手微賺４０元；李澤楷稱彰顯香港作為理想上市地持續優勢；黃偉綸稱香港是全

球資本「超級聯繫人」；馬時亨稱富衛在港上市是好決定，國際投資者重返市場

恒投證券（０１４７６）擬發行共４４億元人幣債券

融信中國（０３３０１）６月總合約銷售額跌５４％，上半年跌３７％

弘陽地產（０１９９６）６月合約銷售額跌４４％，上半年跌四成

世紀建業（０００７９）出售１０萬個領展（８２３）單位，涉逾４３０萬元

遠東控股（０００３６）配售協議失效

中國育兒網絡（０１７３６）確認股本削減呈請聆訊將於７月２９日在法院舉行

合景泰富（０１８１３）６月預售額６﹒５３億人幣，按年減少３４％

平安資產管理香港加入港交所（００３８８）綜合基金平台首批合作機構

金涌投資（０１３２８）與ＡｎｃｈｏｒＸ訂立合作備忘錄，推穩定幣跨境支付應用

長實（０１１１３）＃ＬＹＯＳ年初至今套現逾１﹒４億，周五招標８伙花園複式戶

騰訊（００７００）今斥５億元回購１００﹒２萬股

時代中國（０１２３３）６月合同銷售金額按年跌４６％

容大科技（０９８８１）穩定價格期結束，超額配股權失效

滙豐未來財富峰會指「長壽經濟」將左右人工智能及未來消費趨勢；滙豐保險指高淨值客戶新造

業務保費增一倍，推指數型萬用壽險

星展指富裕投資者料投資組合平均回報率９％，逾半未來一年增投資

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《中國要聞》

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上海支持軟信業「智改數轉」，最高５０％資金補助

廣深港高鐵跨境客流上半年突破１５００萬人次

深圳市發風險提示不法機構炒作穩定幣進行非法集資等；深圳樂高樂園加快建設，主題樂園３８

個單體建築已封頂

廣東用電負荷創新高，比去年最高負荷增近２％

重慶農商銀行取得基金託管資格，今年內首家

２６家深企將組團參加鏈博會，包括大疆和優必選等

國內航線燃油附加費上調１０元

成都農商銀行吸收合併旗下６家村鎮銀行

人行１０６５億逆回購利率持平，淨回籠２２０５億；中國６月外儲增３２２億美元，黃金儲備

連增８個月；人行據報就美元弱勢及人幣匯率等向部分金融機構調研

上交所召開座談會，交流落實科創板「１＋６」政策

智元機器人發布靈犀Ｘ２－Ｎ，雙腳可自由切換輪式、足式

官媒指「降價提量」效應遞減，車企價格戰開始煞車

北汽等在京成立汽車產業股權投資基金，出資額１０億

沃爾沃中國區裁員，主要涉及上海技術研發中心

內地驚爆穩定幣騙局，鑫慷嘉創辦人捲１３０億逃海外

中海２３﹒７億競得深圳梅林關宅地，溢價近４１％

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒５３％，報２２４２８﹒７２點

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《大國博弈》

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歐盟拒與中國簽氣候行動承諾，京表示積極推進低碳發展

特朗普威脅對金磚國家加稅，外交部表示金磚機制倡導開放

金磚峰會聲明斥關稅戰擾亂供應鏈，衝擊全球經濟；特朗普威脅「金磚反美國家」，額外加徵１

０％關稅

美國計劃限制對大馬和泰國出口ＡＩ晶片，以防流入中國；涉向華為供貨，美芯片公司ＡＯＳ遭

罰４２５萬美元

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《國際要聞》

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一艘船隻紅海遇襲，以色列開始打擊胡塞武裝控制港口

南非多名中國女公民被綁架，中國使館籲避免單獨外出

印尼和泰國趕搭關稅談判尾班車，向美國做大幅讓步

日本石破茂內閣支持度跌至兩成半，參院選舉形勢不利；鹿兒島縣惡石島２４小時內，發生３次

５級以上地震

馬斯克稱貝森特是索羅斯傀儡，他甚至「唔識計數」；馬斯克稱美國黨將擁抱比特幣：「法定貨

幣沒希望了」

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《外圍經濟》

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日本超長期國債孳息率攀升，選舉臨近市場擔憂加劇

獅城最大洗黑錢案審結，九金融機構罰逾兩千萬美元

德國養老金據報委託香港機構投資中資股票

白宮訊號混亂，亞洲股市普遍下挫，歐美股指期貨承壓

三星電子第二季獲利或暴跌３９％，將創六個季度最低

沉寂１４年比特幣錢包被激活，１萬多美元變２２億美元

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《其他消息》

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美關稅暫緩期周三屆滿，廠商會指會員已加緊出貨

許正宇稱建議加強規管無抵押個人貸款，防止外傭借貸衍生問題；許正宇稱目標年內發出穩定幣

牌照，料批出數量為個位數

梁振英稱商業樓宇空置率創有紀錄以來新高，籲業主隨行就市減租；梁振英倡設粵車大嶼山走動

名額，促更多口岸一地兩檢

陳浩濂稱接獲逾１５００宗投資移民申請，料帶來逾４６０億投資

陳茂波稱ＥＴＰ成支持港股流動性生力軍，將出訪首爾推介香港市場

私隱專員公署指８機構違反私隱條例，籲加強員工保障個人私隱意識

據報有本地銀行未能即時偵測騙徒使用「深偽」技術遙距開戶

金管局指６月底官方外匯儲備資產增至４３１９億美元

勞工處首五月批２１９１宗破欠申請涉款１﹒２億，舒適堡為最大宗

投資推廣署指超額完成施政報告績效指標，引資逾１６００億元；有準穩定幣營運商洽談未來落

戶香港機會

ＧＵＭ指上半年人均賺２﹒４萬，全年回報料最少升一成；分析指關稅下美國通脹壓力明年減弱

，看好高收益債券

地政總署指６月預售樓花同意書未批出個案，連續兩個月「零批出」

中原十大屋苑周末皆錄成交，成交量按周升２５％

名日．九肚山推新優惠，指定４房戶可扣１２８萬樓價

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