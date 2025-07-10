《日入而息》長實發２０億中期票據，港股收升１３６點內房炒上

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

長實（０１１１３）發行２０億元中期票據，馬勵志稱息率或是現今市場最低之一

傳富衛（０１８２８）進軍內地保險業務受制於長和（００００１）賣港口交易風波

周杰倫入駐抖音股價爆升，巨星傳奇（０６８８３）一切經營活動正常有序

螞蟻集團據報將Ｃｉｒｃｌｅ的穩定幣納入其平台

陳茂波訪韓創科龍頭，歡迎其來港進行研發及籌融資

教育局表示所有日校明日停課，中一入學註冊明日暫停改下周一；運輸署指惡劣天氣下會加強與

公共運輸服務營辦商協調

地政總署指洪水橋╱厦村新第二期第四批收回３７幅地；政府就新田科技城發展收地，料明年首

季起分批遷出

李強稱願加強與阿盟友好關係，與阿拉伯國家增進互信；何立峰晤德國巴斯夫集團主席表示歡迎

外企拓展在華投資

回應歐盟指責中國補貼，商務部指搞雙重標準苛求他人；過剩的不是中國產能，是歐方的過度焦

慮

商務部表示銻鎵出口管制符國際做法，已部署打擊走私行動；回應８月初經貿會談，商務部指目

前中美多層級保持溝通；美國將對銅徵收５０％關稅，京指不符合任何一方利益

英媒指黃仁勳擬下周赴京參加鏈博會，冀與李強會談；回應黃仁勳下周到中國，商務部指沒可以

提供信息

特朗普正式宣布對銅徵收５０％關稅，８月１日起生效

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指全日倒升１３６點收報２４０２８，中資金融、內房搶鏡

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收升０﹒４８％返三千五，地產股衝高

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元最新報１﹒１７３０╱３１，日圓最新報１４６﹒１５╱１６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

智元機器人回應擬港股ＩＰＯ表示不屬實

裕元（０５５１）６月綜合經營收益淨額升１﹒５％，上半年升１％

寶勝國際（０３８１３）６月綜合經營收益淨額按年下跌１６﹒４％

迅銷（０６２８８）首三季純利按年增長８﹒４％至３３９０億日圓；公布首三季業績，明復牌

聯邦制藥（０３９３３）治肥胖創新藥獲美國ＦＤＡ新藥臨床試驗批准

香港科技探索（０１１３７）下月３日辦開放日，設直播大賽招募主持

ＩＤＡ愛達夥八達通及Ｂｒｉｎｃ推穩定幣加速器計劃

新地（０００１６）海璇ＩＩ第５座推租住方案，早鳥優惠２萬元起；ＮＯＶＯ ＬＡＮＤ第３

Ａ期次輪沽１１６伙，再加推１０４伙；新城市廣場斥８００萬推廣，料人流及生意額均可錄雙

位數增長

恒大汽車（００７０８）近４４萬平方米土地被廣州南沙收回，已閒置四年

長實（０１１１３）發行２０億元中期票據，馬勵志稱息率或是現今市場最低之一

美團（０３６９０）內地推出「天天抽免單」活動，每日１萬份最高免２０元；美團闢謠「３０

萬本科生送外賣」：無事實依據

阿里（０９９８８）速賣通英國推出「小時達」外賣服務，由當地外賣公司配送；螞蟻集團據報

將Ｃｉｒｃｌｅ的穩定幣納入其平台

保誠（０２３７８）受訪者對應付醫療開支缺信心，推新保險助客戶應對醫療需要

傳富衛（０１８２８）進軍內地保險業務受制於長和（００００１）賣港口交易風波

匯霸控股料未來內地客佔比或錄增長，將在廣州深圳等新設辦事處

周杰倫入駐抖音股價爆升，巨星傳奇（０６８８３）一切經營活動正常有序

舜宇（０２３８２）６月手機鏡頭出貨量按年下降１２﹒７％

達豐設備（０２１５３）發票據，集資最多２５００萬新加坡元

快手（０１０２４）可靈ＡＩ上線可圖２﹒１模型，會員免費使用７天

中國生物製藥（０１１７７）庫莫西利膠囊一線治療乳腺癌新適應症上市獲受理

亞盛醫藥（０６８５５）新型Ｂｃｌ－２抑制劑利沙托克拉獲藥監局批准

港鐵（０００６６）參與世界高速鐵路大會，分享鐵路營運與融資經驗

石四藥（０２００５）取得國家藥監局對氯化鉀氯化鈉注射液藥品生產註冊獲批件

美高域（０１９８５）陳惠卿辭任財務總監等職務，霍偉雄接任

建業地產（００８３２）６月合同銷售額按年增加８﹒７％

滙控（００００５）授出有條件獎勵

大唐新能源（０１７９８）６月完成發電量按年增加９﹒６１％

騰訊（００７００）今斥５億元回購１００﹒８萬股

萬咖壹聯（０１７６２）本周一至周四已於聯交所回購共４５４萬股股份

順豐控股（０６９３６）完成發行明年到期２９﹒５億元零息有擔保可換股債券

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李強稱願加強與阿盟友好關係，與阿拉伯國家增進互信；何立峰晤德國巴斯夫集團主席表示歡迎

外企拓展在華投資

英媒指黃仁勳擬下周赴京參加鏈博會，冀與李強會談；回應黃仁勳下周到中國，商務部指沒可以

提供信息

蓮塘口岸今年出入境人次破１５００萬，較去年早３６天

多晶硅價漲，政府承諾遏制惡性競爭提振光伏行業前景

進出口行上半年新投放外貿領域貸款超６１００億元；北京６月ＣＰＩ同比降０﹒４％，持平上

月；北京６月ＰＰＩ同比降１﹒７％，降幅小於全國水平

中指院表示上半年一二線城市宅地出讓金增長均超４０％

官方指「醫保個人帳戶將全部取消」純屬謠言

劉國中北京調研指實現農業科技自立自強，建農業強國

人行９００億逆回購利率持平，淨回籠３２８億

袁曉明被任為商務部部長助理，楊維林任公安部副部長

官媒批外賣市場變相價格戰，警告燒錢結束後必然漲價

世界人工智能大會７月底上海舉行，逾百款新品首發

國資委主任張玉卓調研宇樹科技、深度求索等公司

機構指ＤＳ使用率大跌，內媒揭未計第三方接入渠道

華為有意在巴西投資興建數據中心

周杰倫抖音帳號粉絲數突破１０００萬

商務部表示創新優化商旅融合，促進夏日消費持續升溫

２０２５年退休人員養老金調整，上調２％

中國銀聯遭冒名招股募資、處理信用卡逾期帳單等

廣東整治非法存貸款，多家大型銀行排查合作貸款中介

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒７４％，報２２６９３﹒２５點

台積電６月營收２６３７億新台幣，按月減１７﹒７％受匯率影響

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

外國船隻為防襲擊掛五星紅旗？國防部表示公道自在人心

王毅晤岩屋毅促日方正視歷史，秉持積極理性對華政策

回應歐盟指責中國補貼，商務部指搞雙重標準苛求他人；過剩的不是中國產能，是歐方的過度焦

慮

商務部表示銻鎵出口管制符國際做法，已部署打擊走私行動；回應８月初經貿會談，商務部指目

前中美多層級保持溝通；美國將對銅徵收５０％關稅，京指不符合任何一方利益

美國商務部長滿意中國處理稀土許可，冀更大規模談判；李成鋼會見美國前財政長保爾森，就中

美經貿關係交流

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

韓國前總統尹錫悅再被拘捕，將被調查叛國嫌疑

特朗普５０％關稅打壓巴西匯率，總統盧拉聲言對等反擊

特朗普威脅對印度徵收新關稅，因印度參加金磚國家論壇

特朗普正式宣布對銅徵收５０％關稅，８月１日起生效；美國５月自中國進口服裝５﹒６億美元

，二十二年來最低；景順趙耀庭預計平均有效關稅率將在中至高位之間；特朗普遇刺事件玩忽職

守，美國特勤局６名特工受罰；美國太空總署２０００多名高階員工將離職；哈塞特對於被提及

為聯儲局主席潛在人選感到謙卑；德州洪水增至１１９死１７３失蹤，白宮稱災難是天意

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

韓國政府前５個月錄得３５﹒５萬億韓元財政赤字

日本２０年期國債招標需求低於１２個月平均水平；今年上半年近五千家日本企業破產，數量創

１１年新高；日本央行指美國關稅影響暫時有限，但前景堪憂

蘋果傳有意競投美國一級方程式賽車轉播權

科興生物推進「清倉式」分紅按計劃派每股５５美元特別現金分紅

ＴｉｋＴｏｋ回應將獨立推出美國版傳聞表示與事實不符；ＴｉｋＴｏｋ正開發美國版獨立應用

程序

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

商務部表示擴大內地對香港制度型開放，支持大灣區建設

教育局表示所有下午校今日下午停課；所有日校明日停課，中一入學註冊明日暫停改下周一；運

輸署指惡劣天氣下會加強與公共運輸服務營辦商協調；陳國基主持委員會議，為今明兩日惡劣天

氣作超前準備

盧寵茂明赴南京晤江蘇省衞生官員，介紹香港醫療政策最新發展

經絡指６月新批按保宗數按月跌２﹒７％，創３個月低

地政總署指洪水橋╱厦村新第二期第四批收回３７幅地

團結香港基金提５項強化晚期照顧建議，倡建立醫社協作平台

據報網約車平台牌照不設數量限制，當局偏向的士及網約車共存

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

