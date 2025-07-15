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15/07/2025 19:40

《日入而息》內地次季ＧＤＰ勝預期，網約車規管框架出爐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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統計局指內地次季ＧＤＰ增５﹒２％勝預期，上半年增５﹒３％；上半年房地產朝止跌回穩方向
邁進；上半年地產投資降１１﹒２％，商品房銷售跌５﹒５％；內地上半年固定資產投資增２﹒
８％，遜預期；內地６月原煤、原油生產增速放緩，電力增速加快；內地６月城鎮調查失業率５
％，與上月持平；內地６月工業增加值增６﹒８％，大勝預期；內地６月社會消費品零售總額增
４﹒８％，遜預期；６月７０城樓價環比下降，同比降幅續收窄　　　　　　　　　　　　　　
美解禁Ｈ２０芯片，外交部表示一貫反對經貿問題政治化；英偉達指美國政府將允許恢復向中國
銷售Ｈ２０晶片；黃仁勳稱中國市場與技術整合為全球企業提供關鍵支持　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）及字節跳動等中國企業傳爭相訂購英偉達Ｈ２０晶片　　　　　　　　　　
網約車規管框架出爐，平台、車輛及司機均發牌，車輛數量設限；Ｕｂｅｒ指對擬議車輛數量設
上限感擔憂，或增乘客等車時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
吉利汽車（００１７５）就私有化極氪訂立協議，作價折讓３﹒４％　　　　　　　　　　　　
泡泡瑪特（０９９９２）料中期溢利按年增長不低於３﹒５倍　　　　　　　　　　　　　　　
傳三大行新造按揭現金回贈加至０﹒５８％，看齊滙豐　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報向佐欠澳門賭場１４０萬，遭美高梅中國（０２２８２）入稟追討欠款及利息　　　　　　
文憑試明放榜，逾１﹒６萬考生達資助大學入學門檻，誕１６名狀元　　　　　　　　　　　　
「超前部署停課」惹批評，李家超稱聽到社會意見，政府會總結經驗；同志框架草案明首讀，李
家超稱尊重立法會最終審議結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美眾議院將就《清晰法案》投票，市場普遍預計一致通過；美國通脹數據將公布，經濟學家認同
鮑威爾對關稅擔憂；美國今年新創企業融資已達１６２８億美元，料歷來第二高　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指升３８６點報２４５９０刷四個月高，Ｈ２０復供炒起ＡＩ行情
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收跌０﹒４％守三千五，兩市成交達１﹒６萬億
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　歐元最新報１﹒１６８４╱８６，日圓最新報１４７﹒７０╱７１
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》
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深鐵與萬科（０２２０２）合作開發機器人自主搭地鐵送貨，成全球首例　　　　　　　　　　
貴州遵義一餐飲商會指責美團（０３６９０）、淘寶「極端補貼」；美團Ｋｅｅｔａ香港升級商
戶支援計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）與東方匯理推出保證基金，提供保證派息及保證價值　　　　　　　　
俄鋁（００４８６）ＳＵＡＬ要求召開股東特別大會審議下調主席年度薪酬　　　　　　　　　
凱基委任劉燱騰為新加坡國際財富管理主管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
和電香港（００２１５）推３３８元起月費計劃，數據通行全球逾２００地區　　　　　　　　
小鵬（０９８６８）匯天完成２﹒５億美元Ｂ輪融資，「陸地航母」量產進程提速　　　　　　
騰訊（００７００）廣州總部大樓竣工並開啟運營，設計採用「垂直城市」理念　　　　　　　
據報向佐欠澳門賭場１４０萬，遭美高梅中國（０２２８２）入稟追討欠款及利息　　　　　　
新世界（０００１７）港島南岸第５Ｂ期命為滶晨ＩＩ，提供３７８伙　　　　　　　　　　　
英皇國際（００１６３）羅素街全幢舖位獲藥房承租，月租近１５０萬　　　　　　　　　　　
恒生加６個月港元定存息，天星一年期加至２﹒１５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國智能科技（００４６４）建議採納新購股權計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華潤置地（０１１０９）６月總合同銷售金額按年跌２６﹒７％　　　　　　　　　　　　　　
晨訊科技（０２０００）上半年收入按年增加１２﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＡＸＡ安盛與中國生物科技（０８０３７）簽署策略性合作諒解備忘錄　　　　　　　　　　　
中煤能源（０１８９８）６月商品煤銷量按年跌１１﹒２％至２１６５萬噸　　　　　　　　　
安踏體育（０２０２０）上半年安踏品牌產品零售金額按年錄中單位數正增長　　　　　　　　
首都創投（０２３２４）訂立新投資管理協議，委任香港國金證券為新投資經理　　　　　　　
聯交所表示中國新電信（０８１６７）上市地位本周四起取消　　　　　　　　　　　　　　　
康哲藥業（００８６７）成功於新加坡交易所完成第二上市　　　　　　　　　　　　　　　　
中信銀行（００９９８）建議修訂公司章程及不再設立監事會　　　　　　　　　　　　　　　
中裕能源（０３６３３）成功完成首單國際ＬＮＧ貿易　　　　　　　　　　　　　　　　　　
偉易達（００３０３）對美出口生產將搬回內地，關稅影響廣泛靠加價彌補　　　　　　　　　
兆科眼科（０６６２２）與法國藥企ＦＡＲＥＶＡ達成合作，深化全球戰略布局　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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習近平晤拉夫羅夫稱中俄要加強在多邊平台相互支持；習近平見阿爾巴尼斯，提四重點籲推動中
澳關係向前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中央城市工作會議北京舉行，習近平出席部署七大任務　　　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局面對外部環境變化和壓力，致力做強國內大循環；加大市場秩序規範治理，促進價格合理
回升；投資增速放緩不意味投資空間收縮，潛力仍大；國內有效需求不足，經濟回升向好基礎需
鞏固；補貼政策陸續出台，下半年消費發展有支撐；宏觀政策協同發力，下半年經濟繼續穩中有
進；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局指內地次季ＧＤＰ增５﹒２％勝預期，上半年增５﹒３％；上半年房地產朝止跌回穩方向
邁進；上半年地產投資降１１﹒２％，商品房銷售跌５﹒５％；內地上半年固定資產投資增２﹒
８％，遜預期；內地６月原煤、原油生產增速放緩，電力增速加快；內地６月城鎮調查失業率５
％，與上月持平；內地６月工業增加值增６﹒８％，大勝預期；內地６月社會消費品零售總額增
４﹒８％，遜預期；６月７０城樓價環比下降，同比降幅續收窄　　　　　　　　　　　　　　
機構指全年ＧＤＰ「保５」已有基礎，料難出台強刺激　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地汽柴油價每噸降１３０元、１２５元，年內第六降　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分析指中央城市工作會議非棚改２﹒０，政策保持定力　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部４﹒８億國債做市操作中標利率最高１﹒６７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州兩宗涉宅用地近３０億成交，最高溢價率近１３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
測算指７０城樓價環比跌幅擴至０﹒３％，八個月最差　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網信辦暑假整治鼓動模仿窒息挑戰等危害未成年人問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行３４２５億逆回購利率平，全口徑放水１７３５億；７月買斷式逆回購規模創新高，釋放明
確呵護市場態度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宇樹科技王興興稱今年機器人出貨量較去年明顯增長；努力把機器人推廣到各種應用場景中　　
抖音加入酒旅大戰，投入億級補貼與連鎖品牌酒店推暑期訂房優惠　　　　　　　　　　　　　
星河動力已完成１９次火箭發射，８１顆衛星進太空　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金監新規限制地方資管公司資金流動，防增隱性債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第十一批國家組織藥品集採啟動，５５品種入報量範圍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒９８％，報２２８３５﹒９４點
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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中國禁止或限制出口目錄新增電池正極材料製備技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國收緊簽證政策，中國量化基金加大力度招聘當地學生　　　　　　　　　　　　　　　　　
美解禁Ｈ２０芯片，外交部表示一貫反對經貿問題政治化；英偉達指美國政府將允許恢復向中國
銷售Ｈ２０晶片；黃仁勳稱中國市場與技術整合為全球企業提供關鍵支持　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　歐盟敲定第二批對美關稅反制清單，價值７２０億歐元
　　美國對大部分墨西哥番茄徵收１７％的反傾銷稅　　　
　　ＣＰＩ公布前特朗普痛批鮑威爾愚蠢，呼籲降息至１厘
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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英倫銀行行長貝利在Ｇ２０會議上呼籲全球合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日債１０年期孳息率破警戒線，或重演「卓慧思時刻」　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美眾議院將就《清晰法案》投票，市場普遍預計一致通過；美國通脹數據將公布，經濟學家認同
鮑威爾對關稅擔憂；美國今年新創企業融資已達１６２８億美元，料歷來第二高　　　　　　　
蘋果傳擬斥１﹒５億美元競投Ｆ１美國獨家轉播權；郭明錤稱蘋果明年下半年推摺疊機，將採用
三星顯示器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳｐａｃｅＸ將於第四季在越南推出星鏈服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
卡塔爾航空完成為波音７７７機隊引入Ｓｔａｒｌｉｎｋ技術工程　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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李家超稱運物局下午提交規管網約車立法建議，需制定標準及責任；「超前部署停課」惹批評，
李家超稱聽到社會意見，政府會總結經驗；同志框架草案明首讀，李家超稱尊重立法會最終審議
結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳國基訪問海南省，就推動及深化瓊港合作交換意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
投資推廣署表示已有十多家海內外企業有意在北都發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話卡實名制登記上限擬減至３張，議員倡限最多於４間電訊商申請　　　　　　　　　　　　
消委會指過去兩年每年接超過３０００宗電訊服務相關投訴　　　　　　　　　　　　　　　　
文憑試明放榜，逾１﹒６萬考生達資助大學入學門檻，誕１６名狀元　　　　　　　　　　　　
中原指業主減價拋售物業，料工商舖下半年價格跌最多一成；施永青基金減租以６﹒３萬租出旺
角舖，施永青稱市況有變無得硬頸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯指港島區一手超級豪宅成交量創７年新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
菲律賓呂宋５﹒６級地震，天文台接逾十名市民報告感到輕微震動　　　　　　　　　　　　　
５月商品出口貨量升１３﹒４％，進口升１６﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報第二季港元債券發行規模大增至１﹒２８萬億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
環聯調查指消費者對未來收入增長趨審慎，調整支出應對財務壓力　　　　　　　　　　　　　
網約車規管框架出爐，平台、車輛及司機均發牌，車輛數量設限　　　　　　　　　　　　　　
醫院道４號政府土地以一千元象徵地價批予共享基金會作辦公室　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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15/07/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２４５３５點，升７點，低水５５點

15/07/2025 16:46  即月期指最後交易價２４５２８升３４３點，成交１０３５４９張

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