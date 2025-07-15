《日入而息》內地次季ＧＤＰ勝預期，網約車規管框架出爐

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

統計局指內地次季ＧＤＰ增５﹒２％勝預期，上半年增５﹒３％；上半年房地產朝止跌回穩方向

邁進；上半年地產投資降１１﹒２％，商品房銷售跌５﹒５％；內地上半年固定資產投資增２﹒

８％，遜預期；內地６月原煤、原油生產增速放緩，電力增速加快；內地６月城鎮調查失業率５

％，與上月持平；內地６月工業增加值增６﹒８％，大勝預期；內地６月社會消費品零售總額增

４﹒８％，遜預期；６月７０城樓價環比下降，同比降幅續收窄

美解禁Ｈ２０芯片，外交部表示一貫反對經貿問題政治化；英偉達指美國政府將允許恢復向中國

銷售Ｈ２０晶片；黃仁勳稱中國市場與技術整合為全球企業提供關鍵支持

騰訊（００７００）及字節跳動等中國企業傳爭相訂購英偉達Ｈ２０晶片

網約車規管框架出爐，平台、車輛及司機均發牌，車輛數量設限；Ｕｂｅｒ指對擬議車輛數量設

上限感擔憂，或增乘客等車時間

吉利汽車（００１７５）就私有化極氪訂立協議，作價折讓３﹒４％

泡泡瑪特（０９９９２）料中期溢利按年增長不低於３﹒５倍

傳三大行新造按揭現金回贈加至０﹒５８％，看齊滙豐

據報向佐欠澳門賭場１４０萬，遭美高梅中國（０２２８２）入稟追討欠款及利息

文憑試明放榜，逾１﹒６萬考生達資助大學入學門檻，誕１６名狀元

「超前部署停課」惹批評，李家超稱聽到社會意見，政府會總結經驗；同志框架草案明首讀，李

家超稱尊重立法會最終審議結果

美眾議院將就《清晰法案》投票，市場普遍預計一致通過；美國通脹數據將公布，經濟學家認同

鮑威爾對關稅擔憂；美國今年新創企業融資已達１６２８億美元，料歷來第二高

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指升３８６點報２４５９０刷四個月高，Ｈ２０復供炒起ＡＩ行情

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬綜指收跌０﹒４％守三千五，兩市成交達１﹒６萬億

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元最新報１﹒１６８４╱８６，日圓最新報１４７﹒７０╱７１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

深鐵與萬科（０２２０２）合作開發機器人自主搭地鐵送貨，成全球首例

貴州遵義一餐飲商會指責美團（０３６９０）、淘寶「極端補貼」；美團Ｋｅｅｔａ香港升級商

戶支援計劃

中銀香港（０２３８８）與東方匯理推出保證基金，提供保證派息及保證價值

俄鋁（００４８６）ＳＵＡＬ要求召開股東特別大會審議下調主席年度薪酬

凱基委任劉燱騰為新加坡國際財富管理主管

和電香港（００２１５）推３３８元起月費計劃，數據通行全球逾２００地區

小鵬（０９８６８）匯天完成２﹒５億美元Ｂ輪融資，「陸地航母」量產進程提速

騰訊（００７００）廣州總部大樓竣工並開啟運營，設計採用「垂直城市」理念

據報向佐欠澳門賭場１４０萬，遭美高梅中國（０２２８２）入稟追討欠款及利息

新世界（０００１７）港島南岸第５Ｂ期命為滶晨ＩＩ，提供３７８伙

英皇國際（００１６３）羅素街全幢舖位獲藥房承租，月租近１５０萬

恒生加６個月港元定存息，天星一年期加至２﹒１５厘

中國智能科技（００４６４）建議採納新購股權計劃

華潤置地（０１１０９）６月總合同銷售金額按年跌２６﹒７％

晨訊科技（０２０００）上半年收入按年增加１２﹒１％

ＡＸＡ安盛與中國生物科技（０８０３７）簽署策略性合作諒解備忘錄

中煤能源（０１８９８）６月商品煤銷量按年跌１１﹒２％至２１６５萬噸

安踏體育（０２０２０）上半年安踏品牌產品零售金額按年錄中單位數正增長

首都創投（０２３２４）訂立新投資管理協議，委任香港國金證券為新投資經理

聯交所表示中國新電信（０８１６７）上市地位本周四起取消

康哲藥業（００８６７）成功於新加坡交易所完成第二上市

中信銀行（００９９８）建議修訂公司章程及不再設立監事會

中裕能源（０３６３３）成功完成首單國際ＬＮＧ貿易

偉易達（００３０３）對美出口生產將搬回內地，關稅影響廣泛靠加價彌補

兆科眼科（０６６２２）與法國藥企ＦＡＲＥＶＡ達成合作，深化全球戰略布局

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

習近平晤拉夫羅夫稱中俄要加強在多邊平台相互支持；習近平見阿爾巴尼斯，提四重點籲推動中

澳關係向前

中央城市工作會議北京舉行，習近平出席部署七大任務

統計局面對外部環境變化和壓力，致力做強國內大循環；加大市場秩序規範治理，促進價格合理

回升；投資增速放緩不意味投資空間收縮，潛力仍大；國內有效需求不足，經濟回升向好基礎需

鞏固；補貼政策陸續出台，下半年消費發展有支撐；宏觀政策協同發力，下半年經濟繼續穩中有

進；

統計局指內地次季ＧＤＰ增５﹒２％勝預期，上半年增５﹒３％；上半年房地產朝止跌回穩方向

邁進；上半年地產投資降１１﹒２％，商品房銷售跌５﹒５％；內地上半年固定資產投資增２﹒

８％，遜預期；內地６月原煤、原油生產增速放緩，電力增速加快；內地６月城鎮調查失業率５

％，與上月持平；內地６月工業增加值增６﹒８％，大勝預期；內地６月社會消費品零售總額增

４﹒８％，遜預期；６月７０城樓價環比下降，同比降幅續收窄

機構指全年ＧＤＰ「保５」已有基礎，料難出台強刺激

內地汽柴油價每噸降１３０元、１２５元，年內第六降

分析指中央城市工作會議非棚改２﹒０，政策保持定力

財政部４﹒８億國債做市操作中標利率最高１﹒６７％

杭州兩宗涉宅用地近３０億成交，最高溢價率近１３％

測算指７０城樓價環比跌幅擴至０﹒３％，八個月最差

網信辦暑假整治鼓動模仿窒息挑戰等危害未成年人問題

人行３４２５億逆回購利率平，全口徑放水１７３５億；７月買斷式逆回購規模創新高，釋放明

確呵護市場態度

宇樹科技王興興稱今年機器人出貨量較去年明顯增長；努力把機器人推廣到各種應用場景中

抖音加入酒旅大戰，投入億級補貼與連鎖品牌酒店推暑期訂房優惠

星河動力已完成１９次火箭發射，８１顆衛星進太空

金監新規限制地方資管公司資金流動，防增隱性債務

第十一批國家組織藥品集採啟動，５５品種入報量範圍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收升０﹒９８％，報２２８３５﹒９４點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國禁止或限制出口目錄新增電池正極材料製備技術

美國收緊簽證政策，中國量化基金加大力度招聘當地學生

美解禁Ｈ２０芯片，外交部表示一貫反對經貿問題政治化；英偉達指美國政府將允許恢復向中國

銷售Ｈ２０晶片；黃仁勳稱中國市場與技術整合為全球企業提供關鍵支持

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐盟敲定第二批對美關稅反制清單，價值７２０億歐元

美國對大部分墨西哥番茄徵收１７％的反傾銷稅

ＣＰＩ公布前特朗普痛批鮑威爾愚蠢，呼籲降息至１厘

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

英倫銀行行長貝利在Ｇ２０會議上呼籲全球合作

日債１０年期孳息率破警戒線，或重演「卓慧思時刻」

美眾議院將就《清晰法案》投票，市場普遍預計一致通過；美國通脹數據將公布，經濟學家認同

鮑威爾對關稅擔憂；美國今年新創企業融資已達１６２８億美元，料歷來第二高

蘋果傳擬斥１﹒５億美元競投Ｆ１美國獨家轉播權；郭明錤稱蘋果明年下半年推摺疊機，將採用

三星顯示器

ＳｐａｃｅＸ將於第四季在越南推出星鏈服務

卡塔爾航空完成為波音７７７機隊引入Ｓｔａｒｌｉｎｋ技術工程

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李家超稱運物局下午提交規管網約車立法建議，需制定標準及責任；「超前部署停課」惹批評，

李家超稱聽到社會意見，政府會總結經驗；同志框架草案明首讀，李家超稱尊重立法會最終審議

結果

陳國基訪問海南省，就推動及深化瓊港合作交換意見

投資推廣署表示已有十多家海內外企業有意在北都發展

電話卡實名制登記上限擬減至３張，議員倡限最多於４間電訊商申請

消委會指過去兩年每年接超過３０００宗電訊服務相關投訴

文憑試明放榜，逾１﹒６萬考生達資助大學入學門檻，誕１６名狀元

中原指業主減價拋售物業，料工商舖下半年價格跌最多一成；施永青基金減租以６﹒３萬租出旺

角舖，施永青稱市況有變無得硬頸

美聯指港島區一手超級豪宅成交量創７年新高

菲律賓呂宋５﹒６級地震，天文台接逾十名市民報告感到輕微震動

５月商品出口貨量升１３﹒４％，進口升１６﹒５％

據報第二季港元債券發行規模大增至１﹒２８萬億元

環聯調查指消費者對未來收入增長趨審慎，調整支出應對財務壓力

網約車規管框架出爐，平台、車輛及司機均發牌，車輛數量設限

醫院道４號政府土地以一千元象徵地價批予共享基金會作辦公室

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

