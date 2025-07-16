  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
期貨新聞

16/07/2025 16:52

《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，美國公布ＰＰＩ等數據

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美股三大指數昨日收市各有升跌，美國６月消費物價指數
（ＣＰＩ）按年升２﹒７％，市場憂慮企業盈利表現，道指下跌逾４００點。不過，在英偉達股
價上升帶動下，納指創收市新高。道指收市跌４３６﹒３６點或０﹒９８％，報
４４０２３﹒２９點；標普５００指數跌２４﹒８０點或０﹒４０％，報６２４３﹒７６點；納
指升３７﹒４７點或０﹒１８％，報２０６７７﹒８０點。港股方面，恒生指數收市報
２４５１７，跌７２點或０﹒３％，成交２５９０億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：００ｐｍ，德法兩國財長會晤並舉行聯合新聞發
布會；同一時間，里奇蒙聯儲總裁巴爾金發表講話。９：１５ｐｍ，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克發
表講話。１０：００ｐｍ，美聯儲局理事巴爾在布魯金斯學會就金融監管發表演講。１７日凌晨
２：００ａｍ，美聯儲公布褐皮書。
　
　　數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布５月貿易收支，經季節調整料維持於１４０億歐
元。今晚８：３０ｐｍ，美國公布６月生產者物價指數，月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒２％
，年率升幅料由２﹒６％收窄至２﹒５％。９：１５ｐｍ，美國公布６月產能利用率，料維持於
７７﹒４％；６月工業生產月率料由下滑０﹒２％改善至升０﹒１％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：ＡＳＭＬ　Ｈｏｌｄｉｎｇ　ＮＶ（ＵＳ﹒ＡＳＭＬ）、
美國銀行（ＵＳ﹒ＢＡＣ）、強生（ＵＳ﹒ＪＮＪ）等。（ｗａ）

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回期貨新聞

上一篇新聞︰16/07/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２４５２４點，跌１５點，高水６點

下一篇新聞︰16/07/2025 16:46  即月期指最後交易價２４５３９升１１點，成交９２２２３張

其他期貨新聞
More

16/07/2025 19:55  《再戰明天》美聯儲理事發表講話，美國公布零售銷售等數據

16/07/2025 19:54  《日入而息》新世界傳售１１　ＳＫＩＥＳ，傳Ｋｌｏｏｋ赴美上市

16/07/2025 16:31  即月期指最後交易價２４５３９升１１點，高水２１點

16/07/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２６７﹒０，跌１７點

16/07/2025 09:26  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２７０﹒８跌逾１３點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

特朗普怎樣看待新加坡？

15/07/2025 13:00

大國博弈

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處