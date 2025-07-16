《外圍焦點》多名美聯儲官員發表講話，美國公布ＰＰＩ等數據

《經濟通通訊社１６日專訊》美股三大指數昨日收市各有升跌，美國６月消費物價指數

（ＣＰＩ）按年升２﹒７％，市場憂慮企業盈利表現，道指下跌逾４００點。不過，在英偉達股

價上升帶動下，納指創收市新高。道指收市跌４３６﹒３６點或０﹒９８％，報

４４０２３﹒２９點；標普５００指數跌２４﹒８０點或０﹒４０％，報６２４３﹒７６點；納

指升３７﹒４７點或０﹒１８％，報２０６７７﹒８０點。港股方面，恒生指數收市報

２４５１７，跌７２點或０﹒３％，成交２５９０億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：００ｐｍ，德法兩國財長會晤並舉行聯合新聞發

布會；同一時間，里奇蒙聯儲總裁巴爾金發表講話。９：１５ｐｍ，克利夫蘭聯儲總裁哈瑪克發

表講話。１０：００ｐｍ，美聯儲局理事巴爾在布魯金斯學會就金融監管發表演講。１７日凌晨

２：００ａｍ，美聯儲公布褐皮書。



數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布５月貿易收支，經季節調整料維持於１４０億歐

元。今晚８：３０ｐｍ，美國公布６月生產者物價指數，月率升幅料由０﹒１％擴大至０﹒２％

，年率升幅料由２﹒６％收窄至２﹒５％。９：１５ｐｍ，美國公布６月產能利用率，料維持於

７７﹒４％；６月工業生產月率料由下滑０﹒２％改善至升０﹒１％。



在美國，今日公布業績的公司有：ＡＳＭＬ Ｈｏｌｄｉｎｇ ＮＶ（ＵＳ﹒ＡＳＭＬ）、

美國銀行（ＵＳ﹒ＢＡＣ）、強生（ＵＳ﹒ＪＮＪ）等。（ｗａ）

