期指高開７５點報２４６０３，國指期貨升４４點報８８９９

《經濟通通訊社１６日專訊》期指高開７５點報２４６０３，國指期貨高開４４點報
８８９９，科指期貨高開４６點報５４５６。
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16/07/2025 09:15
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上一篇新聞︰16/07/2025 09:26 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２７０﹒８跌逾１３點
下一篇新聞︰16/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６０５４７張增逾二萬四張
16/07/2025 16:46 即月期指最後交易價２４５３９升１１點，成交９２２２３張
16/07/2025 16:31 即月期指最後交易價２４５３９升１１點，高水２１點
16/07/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２６７﹒０，跌１７點
16/07/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９８４４３張，增逾萬二張
16/07/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３２４２４張，增６１６８張
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