即月期指最後交易價２４５３９升１１點，高水２１點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指最後交易價２４５３９，升１１點，高水２１點，暫

成交９２２２３張。即月國指期貨最後交易價８８７１，升１６點，高水１０點，暫成交

８１６４７張。另外，即月科指期貨最後交易價５４１７，升７點，低水１點，暫成交

１１８２２６張。

