即月期指最後交易價２４５３９升１１點，成交９２２２３張

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指最後交易價２４５３９，升１１點，高水２１點，成

交９２２２３張。即月國指期貨最後交易價８８７１，升１６點，高水１０點，成交８１７７７

張。另外，即月科指期貨最後交易價５４１７，升７點，低水１點，成交１１９６８１張。



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