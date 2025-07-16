即月期指最後交易價２４５３９升１１點，成交９２２２３張

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指最後交易價２４５３９，升１１點，高水２１點，成
交９２２２３張。即月國指期貨最後交易價８８７１，升１６點，高水１０點，成交８１７７７
張。另外，即月科指期貨最後交易價５４１７，升７點，低水１點，成交１１９６８１張。
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16/07/2025 16:46
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16/07/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２６７﹒０，跌１７點
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