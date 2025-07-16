【夜期時段】即月期指最新報２４５２４點，跌１５點，高水６點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４５４０點，升１點，高水２２

點，最新報２４５２４點，跌１５點，高水６點，合約成交１３２張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８８６４點，跌７點，高水３點，最新報８８５９點，跌

１２點，低水２點，合約成交１０４張。

