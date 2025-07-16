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期貨新聞

16/07/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２４５２４點，跌１５點，高水６點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４５４０點，升１點，高水２２
點，最新報２４５２４點，跌１５點，高水６點，合約成交１３２張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８８６４點，跌７點，高水３點，最新報８８５９點，跌
１２點，低水２點，合約成交１０４張。

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