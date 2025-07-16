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16/07/2025 19:55

《再戰明天》美聯儲理事發表講話，美國公布零售銷售等數據

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美聯儲理事發表講話，及美國公布零售銷售等數據，料為周四
（１７日）市場焦點。
　
　　各國重要經濟活動方面，南非主辦２０國集團（Ｇ２０）財長和央行總裁會議（至１８日）
，歐洲央行執委奇波洛內出席。本港時間周四晚８：３０ｐｍ，費城聯儲發布７月製造業商業前
景調查。１０：００ｐｍ，美聯儲理事庫格勒就樓市和美國經濟前景發表講話。
　
＊日本公布進出口數據，歐元區公布ＣＰＩ＊
　
　　數據方面，周四（１７日）７：５０ａｍ（本港時間．下同），日本公布６月出口，年率料
由下滑１﹒７％改善至升０﹒５％；６月進口年率跌幅料由７﹒７％收窄至１﹒１％；６月貿易
收支料由負６３８６億日圓升至３５３９億日圓。９：３０ａｍ，澳洲公布６月失業率，料維持
於４﹒１％。２：００ｐｍ，英國公布６月失業率。４：３０ｐｍ，香港公布６月失業率，經季
節調整料由３﹒５％升上３﹒６％。５：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者物價指數，月率料由
持平升上０﹒３％，年率升幅料由１﹒９％擴大至２％。８：３０ｐｍ，美國公布６月出口物價
，月率跌幅料由０﹒９％收窄至０﹒１％；６月進口物價月率料由持平升上０﹒３％，年率升幅
料由０﹒２％擴大至０﹒３％；６月零售銷售月率料由下滑０﹒９％改善至升０﹒１％；連續申
請失業救濟金人數料維持於１９６﹒５萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒７萬升至
２３﹒４萬。１０：００ｐｍ，美國公布７月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由３２升至３３。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：大眾金融控股（００６２６）、利華控股集團
（０１３４６）等。（ｗａ）

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