《日入而息》新世界傳售１１　ＳＫＩＥＳ，傳Ｋｌｏｏｋ赴美上市

《今天重點》

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新世界（０００１７）傳蝕賣１１ ＳＫＩＥＳ機場購物中心，已與機管局進行初步討論

港交所（００３８８）就縮短股票現貨市場結算周期發表討論文件

陳浩濂稱公司註冊處收到２６５個遷冊查詢，未錄境外企業提交申請；本地地產發展及物業投資

信貸風險可控，銀行已做緩衝措施

陳茂波指截至去年底本港管理資產總值超過３５萬億，增幅達１３％

洪丕正稱穩定幣不是用來投機，香港制訂法則具領先地位；鄭志剛缺席記者會，金發局洪丕正稱

鄭志剛不在香港；金發局指全球金融格局正經歷深刻轉變，香港應積極應對並把握機遇

機管局指上年度溢利２４﹒５７億元，向政府派息１３億元

證監會指本港去年管理資產總值增１３％，資金流入急升８１％

港產獨角獸Ｋｌｏｏｋ傳赴美上市，集資最多５億美元

「ＡＩ六小虎」稀宇科技據報秘密申請香港上市

萬科（０２２０２）據報尋求將部分銀行貸款期限延長至多１０年

鏈博會北京倡議發布，維護全球產業鏈穩定，堅持創新；任鴻斌主持鏈博會開幕式稱推動建設開

放型世界經濟；何立峰稱關稅戰沒有贏家，應深化分工協作共享變革機遇；黃仁勳稱ＡＩ徹底改

變各行各業，中國公司發揮重要作用；黃仁勳稱Ｈ２０芯片已收很多訂單，需時提升供應鏈產能

；黃仁勳稱很想買一輛小米汽車，初識雷軍已看得出他會取得非凡成功；脫下皮衣，英偉達ＣＥ

Ｏ黃仁勳穿唐裝參加鏈博會

特朗普稱或在本月底開始對藥品徵收關稅；特朗普稱聯儲局翻新計劃可成為解僱鮑威爾理由；貝

森特籲鮑威爾２０２６年卸任後一併辭任理事一職；美防長下令從洛杉磯撤走２０００名國民警

衛軍士兵

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《即日市況》

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恒指觸頂午後倒跌，全日軟７２點收報２４５１７，美團下跌拖累

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《深滬股市》

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滬指跌０﹒０３％三千五失而復得，兩市成交縮量一成

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《美元匯價》

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美匯造好，５０天線料有阻力

歐元最新報１﹒１６１４╱１６，日圓最新報１４８﹒７２╱７３

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《公司資訊》

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「ＡＩ六小虎」稀宇科技據報秘密申請香港上市

多點數智（０２５８６）開市前停牌，待公布原因

領航醫藥（００３９９）今早開市前停牌，同日宣布配股計劃

中國三三傳媒（０８０８７）擬申香港穩定幣牌照，將配股以籌所需資金

藍港互動（０８２６７）成立Ｃｒｙｐｔｏ事業部，加速Ｗｅｂ３及ＲＷＡ布局

萬科（０２２０２）據報尋求將部分銀行貸款期限延長至多１０年

小鵬汽車（０９８６８）招聘計劃增至八千人，聚焦ＡＩ大模型等核心領域

渣打（０２８８８）為機構客戶推出數字資產現貨交易服務

中海油（００８８３）在南海深層獲首個變質岩潛山勘探重大突破

京東（０９６１８）外賣取消「超時２０分鐘免單」，改為賠償優惠券；京東外賣將斥２０億升

級全職騎手福利，寒暑季每月派防暑防寒津貼

特步國際（０１３６８）第二季主品牌銷售增長錄低單位數按年增長

百度（０９８８８）蘿蔔快跑擬與Ｕｂｅｒ合作，數千輛無人駕駛汽車接入全球網絡

恒生（０００１１）成立防騙專員團隊，特聘退休銀行業人士進駐分行

養和夥匯豐推「樂活養和Ｈｅａｌｔｈ ＥＸ」健康管理計劃

新世界（０００１７）港島南岸滶晨ＩＩ最快２４小時公布首張價單；新世界傳出售１１ ＳＫ

ＩＥＳ機場購物中心，已與機管局進行討論

向佐被指欠澳門賭場１４０萬，美高梅中國（０２２８２）所有款項已全數清還

回應禮新醫藥遭默沙東退貨傳言，中生製藥（０１１７７）正常有序地推進中

內地ｅＳＩＭ重啟在即，中國聯通（００７６２）上線ｅＳＩＭ手機業務開通頁面

滴滴出行指港珠澳大橋珠海口岸專屬候車區已啟用

康希諾生物（０６１８５）一款疫苗獲內地批准開展臨床試驗

德昌電機（００１７９）第一季度營業額按年跌２％至９﹒１５億美元；於中國成立人形機器人

業務合資企業

鼎豐集團汽車（０６８７８）接獲額外復牌指引，續停牌

拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆６個月１﹒９厘

永嘉集團（０３３２２）次季高級時裝零售業務直營實體店舖同店銷售跌１４％

閩信集團（００２２２）公眾持股量約為２５﹒０３％，已恢復公眾持股量

致浩達（０１７０７）陳志辭任主席

恒地（０００１２）完成發行於２０３０年到期８０億有擔保可換股債券

港交所（００３８８）就縮短香港股票現貨市場結算周期展開討論

港產獨角獸Ｋｌｏｏｋ傳赴美上市，集資最多５億美元

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《中國要聞》

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王毅會見伊朗外長，願繼續促進伊朗核問題解決

王滬寧稱全方位擴大內需是保持中國經濟健康發展所需

重慶到後年新增至少５家新能源汽車領域上市企業

移民局指上半年逾３億人次出入境，免簽外國人增五成

上半年內地郵政寄遞業務量破千億件，同比增近１７％

人行５２０１億逆回購利率持平，淨投放４４４６億

南京２宗涉宅用地１９﹒９４億元底價成交

小紅書全球首個開放世界冒險島ＲＥＤ ＬＡＮＤ ８月落地上海

中國連鎖經營協會抵制外賣戰，促禁強制攤派補貼成本；貴州遵義一餐飲商會刪除呼籲外賣平台

停止補貼倡議書

海匯國際百億傳銷案再拘一重要疑犯，１９１人已受審

鏈博會北京倡議發布，維護全球產業鏈穩定，堅持創新；任鴻斌主持鏈博會開幕式稱推動建設開

放型世界經濟；何立峰稱關稅戰沒有贏家，應深化分工協作共享變革機遇；黃仁勳稱ＡＩ徹底改

變各行各業，中國公司發揮重要作用；黃仁勳稱Ｈ２０芯片已收很多訂單，需時提升供應鏈產能

；黃仁勳稱很想買一輛小米汽車，初識雷軍已看得出他會取得非凡成功；脫下皮衣，英偉達ＣＥ

Ｏ黃仁勳穿唐裝參加鏈博會

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒９１％，報２３０４２﹒９０點

國台辦指８台灣實體列入出口管制名單，合理合法必要；台以資安問題籲刪小紅書、微博，國台

辦表示草木皆兵

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《大國博弈》

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日藥企日籍員工間諜罪成囚３年半，外交部表示依法辦案

外交部指關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了問題

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《國際要聞》

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特朗普宣布與印尼達貿易協議，印尼輸美關稅降至１９％

特朗普稱或在本月底開始對藥品徵收關稅；特朗普稱聯儲局翻新計劃可成為解僱鮑威爾理由；貝

森特籲鮑威爾２０２６年卸任後一併辭任理事一職；美防長下令從洛杉磯撤走２０００名國民警

衛軍士兵

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《外圍經濟》

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日本超長期國債價格反彈，市場等候參議院選舉結果

英國６月通脹率按年上升至３﹒６％，高於預期

聯儲局官員表示不急於調整利率，關稅影響或低於預期

蘋果與美國ＭＰ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ達稀土採購協議

貝萊德第二季業績優於預期，資產管理規模創紀錄新高

富國銀行第二季業績超預期，非利息收入持續增長

摩通第二季業績優於預期，稅改與經濟韌性提振前景

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《其他消息》

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中學文憑試今放榜共１６名狀元，中國婦女會中學誕「終極狀元」

團結香港基金倡網約車分階段發牌，惟不應設數量上限

市傳湯文亮３﹒５億沽中環中心２６樓，４年貶值一半

證監會延長訪港專業人員提供虛擬資產服務時間

經絡指ＭＭＩ創３年新低，料本月回升至約２厘半

施羅德指經濟軟著陸可能性高，看好固定收益配置機會；滙豐調查指投資者預期現時市況下財富

仍能保持平穩或錄增長；星展環球調研指企業正進行策略性轉型，冀透過科技革新財資職能

機管局指上年度溢利２４﹒５７億元，向政府派息１３億元

證監會指本港去年管理資產總值增１３％，資金流入急升８１％

洪丕正稱穩定幣不是用來投機，香港制訂法則具領先地位；鄭志剛缺席記者會，金發局洪丕正稱

鄭志剛不在香港

金發局指全球金融格局正經歷深刻轉變，香港應積極應對並把握機遇

陳浩濂稱公司註冊處收到２６５個遷冊查詢，未錄境外企業提交申請；本地地產發展及物業投資

信貸風險可控，銀行已做緩衝措施

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