《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社１７日專訊》美股三大指數昨日收市轉升，納指再創新高，美國總統特朗普

澄清目前沒有計劃解僱聯儲局主席鮑威爾。道指升２３１﹒４９點或０﹒５３％，報

４４２５４﹒７８點；標普５００指數升１９﹒９４點或０﹒３２％，報６２６３﹒７０點；納

指升５２﹒６９點或０﹒２５％，報２０７３０﹒４９點。港股方面，恒生指數收市報

２４４９８，跌１８點或０﹒１％，成交２３６４億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：３０ｐｍ，費城聯儲發布７月製造業商業前景調

查。１０：００ｐｍ，美聯儲理事庫格勒就樓市和美國經濟前景發表講話。１８日凌晨

１２：４５ａｍ，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利出席落基山經濟峰會的討論環節。１：３０ａｍ

，美聯儲理事庫克就人工智能和創新發表講話。



數據方面，今日５：００ｐｍ，歐元區公布６月消費者物價指數，月率料由持平升上

０﹒３％，年率升幅料由１﹒９％擴大至２％。今晚８：３０ｐｍ，美國公布６月出口物價，月

率料維持不變，年率升幅料由１﹒７％擴大至１﹒９％；６月進口物價月率料由持平升上

０﹒３％，年率升幅料由０﹒２％擴大至０﹒４％；６月零售銷售月率料由下滑０﹒９％改善至

升０﹒１％；連續申請失業救濟金人數料維持於１９６﹒５萬；首次申請失業救濟金人數料由

２２﹒７萬升至２３﹒３萬。１０：００ｐｍ，美國公布７月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由３２

升至３３。明日４：００ａｍ，美國公布５月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：奈飛（ＵＳ﹒ＮＦＬＸ）等。（ｗａ）

