期指高開７７點報２４６１６，國指期貨跌１點報８８７０

《經濟通通訊社１７日專訊》期指高開７７點報２４６１６，國指期貨低開１點報８８７０
，科指期貨高開１６點報５４３３。
《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看
17/07/2025 09:15
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下一篇新聞︰17/07/2025 09:11 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６２９６﹒２５，跌７點
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17/07/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２００２３４張增１７９１張
17/07/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３６４２７張，增４００３張
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16/07/2025 19:54 《日入而息》新世界傳售１１ ＳＫＩＥＳ，傳Ｋｌｏｏｋ赴美上市
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