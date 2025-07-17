即月期指最後交易價２４４４５跌９４點，成交６７７８３張

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指最後交易價２４４４５，跌９４點，低水５４點，成

交６７７８３張。即月國指期貨最後交易價８８３４，跌３７點，低水１９點，成交５３６７７

張。另外，即月科指期貨最後交易價５４３２，升１５點，低水１７點，成交７０９２２張。

