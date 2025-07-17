【夜期時段】即月期指最新報２４４７３點，升２８點，低水２６點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４４５１點，升６點，低水４８
點，最新報２４４７３點，升２８點，低水２６點，合約成交２５１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８８４１點，升７點，低水１２點，最新報８８４４點，升
１０點，低水９點，合約成交２９７張。
【說說心理話】照顧者的座右銘：要先照顧自己！爸爸曾經中風、媽媽有腦退化症、哥哥患思覺失調 嘉賓分享經歷► 即睇
17/07/2025 17:20
《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４４５１點，升６點，低水４８
點，最新報２４４７３點，升２８點，低水２６點，合約成交２５１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８８４１點，升７點，低水１２點，最新報８８４４點，升
１０點，低水９點，合約成交２９７張。
【說說心理話】照顧者的座右銘：要先照顧自己！爸爸曾經中風、媽媽有腦退化症、哥哥患思覺失調 嘉賓分享經歷► 即睇
上一篇新聞︰17/07/2025 17:39 《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，美國公布零售銷售等數據
下一篇新聞︰17/07/2025 16:46 即月期指最後交易價２４４４５跌９４點，成交６７７８３張
17/07/2025 19:33 《再戰明天》日本公布ＣＰＩ，美國公布新屋動工等數據
17/07/2025 19:25 《日入而息》金管局無意設壞帳銀行，本港最新失業率維持３﹒５％
17/07/2025 16:31 即月期指最後交易價２４４４５跌９４點，低水５４點
17/07/2025 15:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３１０﹒２５，升７點
17/07/2025 09:15 期指高開７７點報２４６１６，國指期貨跌１點報８８７０
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N