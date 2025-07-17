【夜期時段】即月期指最新報２４４７３點，升２８點，低水２６點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４４５１點，升６點，低水４８

點，最新報２４４７３點，升２８點，低水２６點，合約成交２５１張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８８４１點，升７點，低水１２點，最新報８８４４點，升

１０點，低水９點，合約成交２９７張。

