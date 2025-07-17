  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
期貨新聞

17/07/2025 19:25

《日入而息》金管局無意設壞帳銀行，本港最新失業率維持３﹒５％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
金管局指無意設立「壞帳銀行」，香港銀行信貸風險可控；據報本港部分銀行討論設「壞帳銀行
」，參照內地不良資產管理公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華爾街日報：若中遠海運未能參與收購，長和售港口交易或遇阻　　　　　　　　　　　　　　
馬增傑稱縮短結算周期提升市場流動性，加快資金周轉；耀才（０１４２８）指公司系統可銜接
「Ｔ＋１」，不會影響孖展息；證券業協會表示「Ｔ＋１」是大趨勢，有利提升本港競爭力　　
本港最新失業率維持３﹒５％，建造業及餐飲業失業率上升　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打丁爽：料美國第三季減息一次，幅度為２５點子；渣打維持今年香港經濟增長２﹒２％預測
，港銀資本比率非常穩健　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美團（０３６９０）回應外賣平台補貼戰：不想「捲」但不能不反擊，爆單都是泡沫　　　　　
內地６月青年失業率降至１４﹒５％，續創一年新低；北京上半年ＧＤＰ增５﹒５％，消費零售
額跌３﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
娃哈哈宗慶后遺產糾紛升級，杭州上城區成立專班介入　　　　　　　　　　　　　　　　　　
黃仁勳稱中國市場獨一無二，神奇且有活力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指全日悶跌１８點成交稍回落，車股藥股落鑊，賭股趁利好出逃
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指止跌收升０﹒３７％，ＡＩ相關板塊全日強勢
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元最新報１﹒１５８５╱８６，日圓最新報１４８﹒８１╱８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　利華控股（０１３４６）中期純利升２４％至５３５萬美元，息３港仙　　
　　渣打（０２８８８）本月３１日審議派發中期股息　　　　　　　　　　　
　　九興控股（０１８３６）第二季度收入按年增加２﹒９％至４﹒４４億美元
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
海天味業（０３２８８）今日起獲調入港股通標的名單　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天星銀行將作為首批數字銀行參與「跨境支付通」項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）傳蝕賣１１　ＳＫＩＥＳ，機管局表示與新世界保持密切溝通；新世界滶
晨ＩＩ首批８０伙，入場價８７２萬元起　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滴滴出行與海底撈（０６８６２）達成合作，會員體系互通互享專屬權益　　　　　　　　　　
美團（０３６９０）回應外賣平台補貼戰：不想「捲」但不能不反擊，爆單都是泡沫　　　　　
華夏基金香港推出人民幣及美元代幣化基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中海外維港．雙鑽加推７７伙，周日推出１２伙發售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
花旗荃灣舖以３５萬元續租，租金低過金融海嘯水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘋果供應商伯恩光學據報考慮重啟香港ＩＰＯ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
頤海國際（０１５７９）罷免彭龍獨立非執行董事職務　　　　　　　　　　　　　　　　　　
越秀地產（００１２３）附屬獲５億元人幣或等值港元定期貸款融資　　　　　　　　　　　　
誼礫控股（０００７６）發１９９５萬元ＣＢ，開發Ｗｅｂ３業務　　　　　　　　　　　　　
領航醫藥（００３９９）委任伍鳴為首席執行官，今日起生效　　　　　　　　　　　　　　　
大唐發電（００９９１）上半年完成上網電量升約１﹒３％　　　　　　　　　　　　　　　　
耀才（０１４２８）：公司系統可銜接「Ｔ＋１」，不會影響孖展息　　　　　　　　　　　　
光榮控股（０９９９８）附屬獲授合約總額約１﹒５１億新加坡元建築合約　　　　　　　　　
兗煤澳大利亞（０３６６８）第二季動力煤銷售價格按季下降１１％　　　　　　　　　　　　
兗礦能源（０１１７１）第二季煤產量按年增６﹒８３％，煤銷量跌１﹒６４％　　　　　　　
菜鳥香港供應鏈中心向全球品牌及商家開放服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
湖北、甘肅等２８省份延長婚假，最長達３０天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海國際旅遊度假區派一千萬消費券提振迪士尼等消費　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國鐵集團表示暑運半月載客超２億人次，深圳至香港熱門　　　　　　　　　　　　　　　　　
上半年全國鐵路累計發送旅客２２﹒４億人次，創新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地６月青年失業率降至１４﹒５％，續創一年新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京上半年ＧＤＰ增５﹒５％，消費零售額跌３﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
汪濤稱上調中國ＧＤＰ增速至４﹒７％，下半年挑戰多　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行４５０５億逆回購利率持平，淨投放３６０５億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐盟中國商會汽車工作組與歐盟首會晤，關注汽車關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王文濤晤飛利浦ＣＥＯ，稱中國政府持續優化營商環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿聯酋企業擲１０億美元購中國飛行汽車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地一協會８月將啟動穩定幣與跨境電商創新發展研修班　　　　　　　　　　　　　　　　　
鴻蒙智行首款旅行車「享界Ｓ９Ｔ」９月上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒表示警惕資本追逐ＡＩ人才演變為非理性競價　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
雲南麗江古城８月起向每名遊客徵收５０元維護費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
追覓科技據報入局充電寶賽道，採用固態電池技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
娃哈哈宗慶后遺產糾紛升級，杭州上城區成立專班介入　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部李成鋼晤澳洲外交貿易部秘書長，交流經貿關係　　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州闢謠社保基數下限上調至５１６６元：未接到通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　
短劇遊戲《完蛋！我被美女包圍了！２》變古裝版上線　　　　　　　　　　　　　　　　　　
農業部表示早稻目前收獲六成，「菜籃子」產品供給充足；土地承包到期再延３０年試點擴大到
７省份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
快遞收費計重向上取整，郵政局表示已指導優化收費規則　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東省能源集團黨委原副書記、紀委原書記黎凱生被查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收升０﹒３％，台積電第二季淨利潤同比增６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　拉斯維加斯金沙擬斥８０億美元擴建新加坡濱海灣金沙
　　新加坡６月出口按年急升１３％，遠勝預期　　　　　
　　日本參議院選舉周末舉行，市場恐遭遇「股債匯三殺」
　　高盛第二季業績淨利與收入齊創新高　　　　　　　　
　　澳洲６月失業率升至４﹒３％，近４年以來最高水平　
　　英國５月失業率升至４﹒７％，為４年來新高　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　以色列空襲敘利亞首都，迫敘軍撤出該國南部
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加密貨幣監管法案在美國國會再遇阻礙　　　　　　　
　　若特朗普強行解僱鮑威爾，雙方或對簿公堂　　　　　
　　黑天鵝之父：美債危機迫在眉睫，比特幣是電子鬱金香
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　《鏈博會》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　力拓中國區ＣＥＯ表示構建韌性與包容供應鏈體系至關重要
　　黃仁勳稱中國市場獨一無二，神奇且有活力　　　　　　　
　　百勝中國（０９９８７）發布「百勝和羹發展計劃」項目　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　《關稅戰》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
商務部李成鋼在京會見美國高通技術許可業務總裁羅杰士　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本６月出口按年減０﹒５％，對美出口大跌１１﹒４％　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普軟化對華態度，中美關稅休戰或再延長三個月；特朗普稱準備向１５０個小國徵收１０－
１５％關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯儲局褐皮書：憂關稅引發通脹，對經濟前景略微悲觀　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外交部表示芬太尼是美國的問題，責任在美國自身　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　立法會換屆選舉１２月７日舉行，擬於上水設邊境票站　　　　　　
　　政府周五刊憲修例，強制的士安裝鏡頭及提供電子支付　　　　　　
　　天文台表示熱帶氣旋逼近最快明晚發出一號波，評估星期日需否八號
　　孫東稱人工智能資助計劃已批出１０個項目，年內增加超算中心算力
　　據報本港部分銀行討論設「壞帳銀行」，參照內地不良資產管理公司
　　新冠活躍程度回落至低水平，政府將不再向私家醫生免費提供新冠藥
　　本港最新失業率維持３﹒５％，建造業及餐飲業失業率上升　　　　
　　黃偉豪稱縮短結算周期利成交，再進化Ｔ＋０有實際難度　　　　　
　　證券業協會表示「Ｔ＋１」是大趨勢，有利提升本港競爭力　　　　
　　貿發局表示若早上８時半前發八號信號，書展將暫時關閉　　　　　
　　馬季今季總投注額１３８８億元按季升３％，內地客增加逾倍　　　
　　馬增傑稱縮短結算周期提升市場流動性，加快資金周轉　　　　　　
　　中環皇九全層以２﹒２億易手，成交呎價創１５年新低　　　　　　
　　地政總署表示收回九龍城衙前圍道土地，推市區重建項目　　　　　
　　屋宇署５月共批出１２份建築圖則，涉及１４２０伙　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｚｚ）

【你點睇？】政府擬收緊電話卡實名制，以打擊電騙，包括每人每間電訊商限登記3張卡等，你認為這些措施能否有效打擊電騙？► 立即投票

返回期貨新聞

上一篇新聞︰17/07/2025 19:33  《再戰明天》日本公布ＣＰＩ，美國公布新屋動工等數據

下一篇新聞︰17/07/2025 17:39  《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，美國公布零售銷售等數據

其他期貨新聞
More

17/07/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２４４７３點，升２８點，低水２６點

17/07/2025 16:46  即月期指最後交易價２４４４５跌９４點，成交６７７８３張

17/07/2025 16:31  即月期指最後交易價２４４４５跌９４點，低水５４點

17/07/2025 15:05  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３１０﹒２５，升７點

17/07/2025 09:15  期指高開７７點報２４６１６，國指期貨跌１點報８８７０

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

從臨卦看馬斯克成立美國黨（有片）

17/07/2025 10:00

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處