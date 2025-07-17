《日入而息》金管局無意設壞帳銀行，本港最新失業率維持３﹒５％

《今天重點》

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金管局指無意設立「壞帳銀行」，香港銀行信貸風險可控；據報本港部分銀行討論設「壞帳銀行

」，參照內地不良資產管理公司

華爾街日報：若中遠海運未能參與收購，長和售港口交易或遇阻

馬增傑稱縮短結算周期提升市場流動性，加快資金周轉；耀才（０１４２８）指公司系統可銜接

「Ｔ＋１」，不會影響孖展息；證券業協會表示「Ｔ＋１」是大趨勢，有利提升本港競爭力

本港最新失業率維持３﹒５％，建造業及餐飲業失業率上升

渣打丁爽：料美國第三季減息一次，幅度為２５點子；渣打維持今年香港經濟增長２﹒２％預測

，港銀資本比率非常穩健

美團（０３６９０）回應外賣平台補貼戰：不想「捲」但不能不反擊，爆單都是泡沫

內地６月青年失業率降至１４﹒５％，續創一年新低；北京上半年ＧＤＰ增５﹒５％，消費零售

額跌３﹒８％

娃哈哈宗慶后遺產糾紛升級，杭州上城區成立專班介入

黃仁勳稱中國市場獨一無二，神奇且有活力

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《即日市況》

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恒指全日悶跌１８點成交稍回落，車股藥股落鑊，賭股趁利好出逃

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《深滬股市》

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滬綜指止跌收升０﹒３７％，ＡＩ相關板塊全日強勢

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１５８５╱８６，日圓最新報１４８﹒８１╱８２

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《公司業績》

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利華控股（０１３４６）中期純利升２４％至５３５萬美元，息３港仙

渣打（０２８８８）本月３１日審議派發中期股息

九興控股（０１８３６）第二季度收入按年增加２﹒９％至４﹒４４億美元

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《公司資訊》

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海天味業（０３２８８）今日起獲調入港股通標的名單

天星銀行將作為首批數字銀行參與「跨境支付通」項目

新世界（０００１７）傳蝕賣１１ ＳＫＩＥＳ，機管局表示與新世界保持密切溝通；新世界滶

晨ＩＩ首批８０伙，入場價８７２萬元起

滴滴出行與海底撈（０６８６２）達成合作，會員體系互通互享專屬權益

美團（０３６９０）回應外賣平台補貼戰：不想「捲」但不能不反擊，爆單都是泡沫

華夏基金香港推出人民幣及美元代幣化基金

中海外維港．雙鑽加推７７伙，周日推出１２伙發售

花旗荃灣舖以３５萬元續租，租金低過金融海嘯水平

蘋果供應商伯恩光學據報考慮重啟香港ＩＰＯ

頤海國際（０１５７９）罷免彭龍獨立非執行董事職務

越秀地產（００１２３）附屬獲５億元人幣或等值港元定期貸款融資

誼礫控股（０００７６）發１９９５萬元ＣＢ，開發Ｗｅｂ３業務

領航醫藥（００３９９）委任伍鳴為首席執行官，今日起生效

大唐發電（００９９１）上半年完成上網電量升約１﹒３％

耀才（０１４２８）：公司系統可銜接「Ｔ＋１」，不會影響孖展息

光榮控股（０９９９８）附屬獲授合約總額約１﹒５１億新加坡元建築合約

兗煤澳大利亞（０３６６８）第二季動力煤銷售價格按季下降１１％

兗礦能源（０１１７１）第二季煤產量按年增６﹒８３％，煤銷量跌１﹒６４％

菜鳥香港供應鏈中心向全球品牌及商家開放服務

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《中國要聞》

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湖北、甘肅等２８省份延長婚假，最長達３０天

上海國際旅遊度假區派一千萬消費券提振迪士尼等消費

國鐵集團表示暑運半月載客超２億人次，深圳至香港熱門

上半年全國鐵路累計發送旅客２２﹒４億人次，創新高

內地６月青年失業率降至１４﹒５％，續創一年新低

北京上半年ＧＤＰ增５﹒５％，消費零售額跌３﹒８％

汪濤稱上調中國ＧＤＰ增速至４﹒７％，下半年挑戰多

人行４５０５億逆回購利率持平，淨投放３６０５億

歐盟中國商會汽車工作組與歐盟首會晤，關注汽車關稅

王文濤晤飛利浦ＣＥＯ，稱中國政府持續優化營商環境

阿聯酋企業擲１０億美元購中國飛行汽車

內地一協會８月將啟動穩定幣與跨境電商創新發展研修班

鴻蒙智行首款旅行車「享界Ｓ９Ｔ」９月上市

官媒表示警惕資本追逐ＡＩ人才演變為非理性競價

雲南麗江古城８月起向每名遊客徵收５０元維護費

追覓科技據報入局充電寶賽道，採用固態電池技術

娃哈哈宗慶后遺產糾紛升級，杭州上城區成立專班介入

商務部李成鋼晤澳洲外交貿易部秘書長，交流經貿關係

杭州闢謠社保基數下限上調至５１６６元：未接到通知

短劇遊戲《完蛋！我被美女包圍了！２》變古裝版上線

農業部表示早稻目前收獲六成，「菜籃子」產品供給充足；土地承包到期再延３０年試點擴大到

７省份

快遞收費計重向上取整，郵政局表示已指導優化收費規則

廣東省能源集團黨委原副書記、紀委原書記黎凱生被查

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒３％，台積電第二季淨利潤同比增６１％

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《外圍經濟》

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拉斯維加斯金沙擬斥８０億美元擴建新加坡濱海灣金沙

新加坡６月出口按年急升１３％，遠勝預期

日本參議院選舉周末舉行，市場恐遭遇「股債匯三殺」

高盛第二季業績淨利與收入齊創新高

澳洲６月失業率升至４﹒３％，近４年以來最高水平

英國５月失業率升至４﹒７％，為４年來新高

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《大國博弈》

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以色列空襲敘利亞首都，迫敘軍撤出該國南部

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《國際要聞》

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加密貨幣監管法案在美國國會再遇阻礙

若特朗普強行解僱鮑威爾，雙方或對簿公堂

黑天鵝之父：美債危機迫在眉睫，比特幣是電子鬱金香

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《鏈博會》

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力拓中國區ＣＥＯ表示構建韌性與包容供應鏈體系至關重要

黃仁勳稱中國市場獨一無二，神奇且有活力

百勝中國（０９９８７）發布「百勝和羹發展計劃」項目

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《關稅戰》

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商務部李成鋼在京會見美國高通技術許可業務總裁羅杰士

日本６月出口按年減０﹒５％，對美出口大跌１１﹒４％

特朗普軟化對華態度，中美關稅休戰或再延長三個月；特朗普稱準備向１５０個小國徵收１０－

１５％關稅

聯儲局褐皮書：憂關稅引發通脹，對經濟前景略微悲觀

外交部表示芬太尼是美國的問題，責任在美國自身

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《其他消息》

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立法會換屆選舉１２月７日舉行，擬於上水設邊境票站

政府周五刊憲修例，強制的士安裝鏡頭及提供電子支付

天文台表示熱帶氣旋逼近最快明晚發出一號波，評估星期日需否八號

孫東稱人工智能資助計劃已批出１０個項目，年內增加超算中心算力

據報本港部分銀行討論設「壞帳銀行」，參照內地不良資產管理公司

新冠活躍程度回落至低水平，政府將不再向私家醫生免費提供新冠藥

本港最新失業率維持３﹒５％，建造業及餐飲業失業率上升

黃偉豪稱縮短結算周期利成交，再進化Ｔ＋０有實際難度

證券業協會表示「Ｔ＋１」是大趨勢，有利提升本港競爭力

貿發局表示若早上８時半前發八號信號，書展將暫時關閉

馬季今季總投注額１３８８億元按季升３％，內地客增加逾倍

馬增傑稱縮短結算周期提升市場流動性，加快資金周轉

中環皇九全層以２﹒２億易手，成交呎價創１５年新低

地政總署表示收回九龍城衙前圍道土地，推市區重建項目

屋宇署５月共批出１２份建築圖則，涉及１４２０伙

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