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18/07/2025 09:15

期指高開２５３點報２４６９８，國指期貨升８７點報８９２１

　　《經濟通通訊社１８日專訊》期指高開２５３點報２４６９８，國指期貨高開８７點報
８９２１，科指期貨高開７５點報５５０７。

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