即月期指最後交易價２４８５５升４１０點，高水２９點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２４８５５，升４１０點，高水２９點，

暫成交７４７８１張。即月國指期貨最後交易價８９９７，升１６３點，高水１１點，暫成交

８０７２０張。另外，即月科指期貨最後交易價５５５１，升１１９點，高水１２點，暫成交

８５２７５張。

