  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

18/07/2025 16:31

即月期指最後交易價２４８５５升４１０點，高水２９點

　　《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２４８５５，升４１０點，高水２９點，
暫成交７４７８１張。即月國指期貨最後交易價８９９７，升１６３點，高水１１點，暫成交
８０７２０張。另外，即月科指期貨最後交易價５５５１，升１１９點，高水１２點，暫成交
８５２７５張。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回期貨新聞

上一篇新聞︰18/07/2025 16:46  即月期指最後交易價２４８５５升４１０點，成交７５１８４張

下一篇新聞︰18/07/2025 15:16  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３５４﹒３升近１４點

其他期貨新聞
More

18/07/2025 19:41  《日入而息》南非大股東減持騰訊套現近２億，迪生創建私有化失敗

18/07/2025 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２４８８６點，升３１點，高水６０點

18/07/2025 16:51  《外圍焦點》美國公布新屋動工等數據

18/07/2025 09:35  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３４７﹒８升７﹒３點

18/07/2025 09:15  期指高開２５３點報２４６９８，國指期貨升８７點報８９２１

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

鮑威爾一天不被炒，美國一天不會好？

18/07/2025 12:43

大國博弈

定期存款 | 拆息回升多家銀行加定存息，招商永隆6個月1.9...

16/07/2025 17:09

貨幣攻略

俄烏 | 白宮威脅對俄徵百分百二級關稅，中國和印度被點名

15/07/2025 09:26

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處