即月期指最後交易價２４８５５升４１０點，高水２９點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２４８５５，升４１０點，高水２９點，
暫成交７４７８１張。即月國指期貨最後交易價８９９７，升１６３點，高水１１點，暫成交
８０７２０張。另外，即月科指期貨最後交易價５５５１，升１１９點，高水１２點，暫成交
８５２７５張。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
18/07/2025 16:31
《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２４８５５，升４１０點，高水２９點，
暫成交７４７８１張。即月國指期貨最後交易價８９９７，升１６３點，高水１１點，暫成交
８０７２０張。另外，即月科指期貨最後交易價５５５１，升１１９點，高水１２點，暫成交
８５２７５張。
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰18/07/2025 16:46 即月期指最後交易價２４８５５升４１０點，成交７５１８４張
下一篇新聞︰18/07/2025 15:16 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３５４﹒３升近１４點
18/07/2025 19:41 《日入而息》南非大股東減持騰訊套現近２億，迪生創建私有化失敗
18/07/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２４８８６點，升３１點，高水６０點
18/07/2025 16:51 《外圍焦點》美國公布新屋動工等數據
18/07/2025 09:35 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３４７﹒８升７﹒３點
18/07/2025 09:15 期指高開２５３點報２４６９８，國指期貨升８７點報８９２１
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N