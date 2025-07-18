即月期指最後交易價２４８５５升４１０點，成交７５１８４張

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２４８５５，升４１０點，高水２９點，
成交７５１８４張。即月國指期貨最後交易價８９９７，升１６３點，高水１１點，成交
８３５５３張。另外，即月科指期貨最後交易價５５５１，升１１９點，高水１２點，成交
８６８５６張。
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18/07/2025 16:46
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