即月期指最後交易價２４８５５升４１０點，成交７５１８４張

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指最後交易價２４８５５，升４１０點，高水２９點，

成交７５１８４張。即月國指期貨最後交易價８９９７，升１６３點，高水１１點，成交

８３５５３張。另外，即月科指期貨最後交易價５５５１，升１１９點，高水１２點，成交

８６８５６張。

