【夜期時段】即月期指最新報２４８８６點，升３１點，高水６０點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８５１點，跌４點，高水２５

點，最新報２４８８６點，升３１點，高水６０點，合約成交４５３張。



即月國指期貨在夜期時段開市報８９９２點，跌５點，高水６點，最新報９００５點，升８

點，高水１９點，合約成交３００張。

