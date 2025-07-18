【夜期時段】即月期指最新報２４８８６點，升３１點，高水６０點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８５１點，跌４點，高水２５
點，最新報２４８８６點，升３１點，高水６０點，合約成交４５３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８９９２點，跌５點，高水６點，最新報９００５點，升８
點，高水１９點，合約成交３００張。
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
18/07/2025 17:20
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18/07/2025 19:42 《再戰明天》本港公布ＣＰＩ，美國公布領先指標
18/07/2025 16:46 即月期指最後交易價２４８５５升４１０點，成交７５１８４張
18/07/2025 16:31 即月期指最後交易價２４８５５升４１０點，高水２９點
18/07/2025 15:16 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３５４﹒３升近１４點
18/07/2025 09:35 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３４７﹒８升７﹒３點
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