《日入而息》南非大股東減持騰訊套現近２億，迪生創建私有化失敗

《今天重點》

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Ｐｒｏｓｕｓ減持騰訊（００７００）３７萬股套現１﹒９億，持股降至２３％以下

回應威脅阻長和賣港口傳聞，中國外交部表示依法保護市場公平競爭

英皇國際（００１６３）據報修改債務重組計劃，尋求延長貸款期限

迪生創建（００１１３）私有化失敗，申下周一復牌

滙控（００００５）將於本月３０日審議會否派發２０２５年第二次股息

長汽（０２３３３）中期純利跌１０﹒２％至６３﹒４億人幣

潘渡比特幣ＥＴＦ（０２８１８）今上市，冀下半年推可供質押以太坊產品

政府再度委任蔡鳳儀、梁仲賢和戴霖為證監會執行董事

蔡宏興稱市建局短期有現金流壓力惟整體財政穩健，未有計劃裁員

比亞迪（０１２１１）王傳福據報現身小米汽車工廠，與雷軍會面

美團（０３６９０）及阿里巴巴（０９９８８）據報外賣「零元購」共燒錢１６億；京東（０９

６１８）回應外賣「零元購」：嚴重內捲，屬惡性競爭，完全沒有參與；京東外賣推出政企用餐

服務，已覆蓋中移動等上萬家企業

宇樹科技已開啟上市輔導，王興興控制公司近３５％股權

商務部表示中國社零實際購買力已超美國，為美１﹒６倍；對美出口佔比４年降近３％，人為脫

勾脫不掉

王文濤晤黃仁勳：冀英偉達為中國客戶提供優質產品

外國持有美國國債規模５月上升，加拿大買入量激增

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《即日市況》

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恒指收升３２６點報２４８２５，本周兩度衝擊今年頂位惟失之交臂

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒５％年內收盤新高，全周累升０﹒７％

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１６３３╱３４，日圓最新報１４８﹒６２╱６４

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《公司業績》

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長汽（０２３３３）中期純利跌１０﹒２％至６３﹒４億人幣

滙控（００００５）將於本月３０日審議會否派發２０２５年第二次股息

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《公司資訊》

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廸生創建（００１１３）午後停牌，停牌前報７﹒０７元升逾２％

冠轈控股（０１８７２）完成配股淨籌３﹒８億元，股本擴大近１４％

中國電力（０２３８０）境內發行２０億元人民幣中期票據

英皇國際（００１６３）據報修改債務重組計劃，尋求延長貸款期限

嘉里元朗項目朗日峰昨首輪銷售６０伙，即日沽３１伙

華潤隆地傳沽出２項山頂豪宅項目，作價約４８億元

Ｂｏｗｔｉｅ完成Ｃ輪融資，獲永明金融注資７０００萬美元

美團（０３６９０）及阿里巴巴（０９９８８）據報外賣「零元購」共燒錢１６億

京東（０９６１８）回應外賣「零元購」：嚴重內捲，屬惡性競爭，完全沒有參與；京東外賣推

出政企用餐服務，已覆蓋中移動等上萬家企業

國泰（００２９３）林紹波稱本地機師比例佔一半冀增至七成，貨運未受關稅影響

抖音否認自建外賣，生活服務聚焦到店業務

比亞迪（０１２１１）王傳福據報現身小米汽車工廠，與雷軍會面

港鐵（０００６６）：北角站訊號設備狀況已處理，將軍澳線列車服務逐步回復正常

滙豐銀行委任林天福為獨立非執行董事，今日履新

潘渡比特幣ＥＴＦ（０２８１８）今上市，冀下半年推可供質押以太坊產品

石四藥（０２００５）過敏結膜炎滴眼液及葡萄糖酸鈣注射液獲內地藥監審批通過

花旗聯合螞蟻推ＡＩ預測方案，試點航空業提升外匯風險管理

綜合環保（００９２３）訂立向香港科技園退回租約協議，料涉虧損約１﹒５６億元

平保（０２３１８）公司２０２５年度長期服務計劃暫無實施進展

天臣控股（０１２０１）遭入稟索償逾６５００萬元

Ｐｒｏｓｕｓ減持騰訊（００７００）３７萬股套現１﹒９億，持股降至２３％以下

滿地科技（０１４００）與廣西正好訂立諒解備忘錄

五礦地產（００２３０）上半年合約銷售額按年跌２８﹒４％

兗煤澳大利亞（０３６６８）收購莫拉本額外３﹒７５％權益

碧瑤綠色（０１３９７）斥１８６０萬元收購九龍瓊林街工業大廈單位

信和置業（０００８３）委任廖懿妮為執董，８月起生效

大方廣瑞德（００７５５）委任行政總裁李珍為主席

亞洲電視（００７０７）股東東方紡織要求召開股東特別大會，罷免鄧寶怡等董事

山高新能源（０１２５０）及山高控股（００４１２）附屬與關連方訂立ＥＰＣ合同

海普瑞（０９９８９）一款創新候選藥物Ｉ期臨床完成首例受試者入組及給藥

滙控（００００５）據報解散專注於識別和管理地緣政治風險團隊

聯康生物科技（００６９０）硫酸艾沙康唑膠囊上市獲國家藥品監督管理局受理

黃仁勳據報與稀宇科技創始人閆俊杰會面，深入交流近兩小時

大和表示港元穩定幣牌照將發予民營企業，籲買入ＯＳＬ

第四範式（０６６８２）推穩定幣智能風控及合規解決方案

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《中國要聞》

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廣東６月出口同比轉增２﹒３％，進口增長７﹒２％

工信部表示規上工業企業達５２萬戶，較上年底增８千多；中國開源５５０多萬條人形機器人訓

練數據；實施新一輪鋼鐵等十大重點行業穩增長方案；印發實施新一輪有色金屬行業穩增長工作

方案；推進設立國家中小企業發展基金二期；將開展專項行動解決拖欠中小企業帳款問題；將印

發機械、汽車、等行業穩增長工作方案

工信部熊繼軍晤美商會何邁可，支持參與新型工業進程

上海下半年將繼續安排５億資金，用於發放消費券

追覓科技回應入局充電寶賽道：前期規劃中，適時推出

王滬寧稱圍繞全方位擴大內需等提出對策，助部署落地

王文濤晤黃仁勳：冀英偉達為中國客戶提供優質產品

商務部表示去年入境遊客總花費９４２億美元，增７８％；「十四五」累計吸收外資超７０００

億美元

國安部表示截斷稀土物項非法出境渠道，維護資源安全

人行１８７５億逆回購利率平，全周放水１３０１１億；人行擬取消凍結債券回購質押券的規定

，以便買賣國債

中歐循環經濟高級別政策對話舉行，就再生材料等交流

內地男子轉售假冒泡泡瑪特玩具產品判罰６０萬囚４年

以舊換新帶動銷售２﹒９萬億，今年社零料破５０萬億

６１家Ａ股房企已預告中績，３７家預虧合共５３４億

十三屆全國政協教科衛體委員會副主任劉慧被查

中國鼓勵外商境內再投資，外匯資金可按規定境內劃轉

何小鵬稱未來５年將是中國汽車淘汰賽最後５年

發改委表示防止低空產業領域出現低端惡性競爭等現象

加國對含中國鋼鐵成分產品加關稅，商務部表示堅決反對

廣東上半年ＧＤＰ同比增長４﹒２％，低於全國水平

人行上海表示上半年新增貸５６３０億，少增１２１０億

回應威脅阻長和賣港口傳聞，中國外交部表示依法保護市場公平競爭

京城直擊鏈博會，英偉達首次參展人潮湧動

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒１７％，報２３３８３﹒１３點

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《外圍經濟》

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新加坡股市迎來近２０年來最長連升紀錄

日本參院選舉前核心通脹降至３﹒３％，米價略有放緩

歐盟據悉欲設４０００億歐元基金，加強應對財政危機

外國持有美國國債規模５月上升，加拿大買入量激增

據報ＯｐｅｎＡＩ擬將ＣｈａｔＧＰＴ整合至電商平台

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《大國博弈》

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商務部表示中國社零實際購買力已超美國，為美１﹒６倍；對美出口佔比４年降近３％，人為脫

勾脫不掉

中國據報批准４４９種日本水產品進口

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《特朗普新政》

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美國國會通過法案，取消聯邦政府對公共廣播的撥款

聯儲局理事沃勒稱本月應該降息，因勞動力市場承壓

美解禁Ｈ２０為阻中方國產替代，商務部表示摒棄零和思維

特朗普將發布ＡＩ政策指南，料推動放寬監管及投資能源

美國加州起訴特朗普政府，「非法」取消高鐵撥款

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《其他消息》

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陳美寶稱網約車規管需小心平衡，當局將考慮退場機制安排

今早將軍澳線車程延誤，田北辰稱將軍澳線信號系統為上世紀系統

政府再度委任蔡鳳儀、梁仲賢和戴霖為證監會執行董事

蔡宏興稱市建局短期有現金流壓力惟整體財政穩健，未有計劃裁員

發展局表示龍鼓灘填海及屯門西用地擬發展四大產業，不作住宅用途

公司註冊處表示上半年註冊本地公司總數逾１４９萬間，創歷史新高

澳門博監局表示明年博彩中介數目上限保持不變，增四個中介進入市場

畢馬威表示稅制改革及虛擬資產監管政策等鞏固香港亞洲資管中心地位

戴德梁行發布《２０２４年度可持續發展報告》

中原ＣＣＬ按周跌０﹒１８％，連升４周後回軟

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