【夜期時段】即月期指最新報２４９９４點，升１０點，現平水

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９８６點，升２點，低水８點
，最新報２４９９４點，升１０點，平水，合約成交１２８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９０３８點，升３點，低水２點，最新報９０３７點，升２
點，低水３點，合約成交１９０張。
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21/07/2025 17:20
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21/07/2025 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３４８﹒０升逾１３點
21/07/2025 09:15 期指高開８７點報２４９４２，國指期貨升５０點報９０４７
21/07/2025 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３４２﹒３升７﹒５點
21/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７１３７０張增９８７３張
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