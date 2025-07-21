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期貨新聞

21/07/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２４９９４點，升１０點，現平水

　　《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９８６點，升２點，低水８點
，最新報２４９９４點，升１０點，平水，合約成交１２８張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報９０３８點，升３點，低水２點，最新報９０３７點，升２
點，低水３點，合約成交１９０張。

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