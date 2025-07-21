【夜期時段】即月期指最新報２４９９４點，升１０點，現平水

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９８６點，升２點，低水８點

，最新報２４９９４點，升１０點，平水，合約成交１２８張。



即月國指期貨在夜期時段開市報９０３８點，升３點，低水２點，最新報９０３７點，升２

點，低水３點，合約成交１９０張。

