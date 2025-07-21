《日入而息》京東傳４０億收購佳寶超市，政府中止兩幅產業地招標

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

京東（０９６１８）據報斥４０億收購本港佳寶食品超級市場，設３年過渡期條款；傳斥約４０

億元收購佳寶超市，京東指一切以最終官方通告為準

發展局指元朗及洪水橋產業用地中止招標，元朗地交予科技園

本港６月整體消費物價按年升１﹒４％，低於預期

港鐵（０００６６）據報為北環線鐵路項目尋求貸款，正與銀行磋商

蒙牛（０２３１９）據報擬首度發行點心債，規模為５億美元等值離岸人民幣

證監會指第一信用前執行董事何筱敏禁任職董事七年

長實（０１１１３）第三季將推４個大灣區項目涉４００伙，入場價４０萬人幣起

據報勝宏科技考慮在港上市，料籌資約７８億元

傳音控股（滬：６８８０３６）據報考慮在港第二上市，集資約７８億元

歐盟對俄制裁名單列多家中企，商務部指莫須有罪名；外交部指歐洲理事會主席、歐盟主席周四

訪華見習近平；外交部促歐方停止在沒事實依據下損中國企業合法利益

謝鋒見ＣＮＮ總裁，冀助增進中美民眾互相理解和友誼；傳中美元首今秋會晤，外交部表示沒有

可提供的信息；美國富國銀行高管被禁止離華，外交部指涉及刑事案件

美國貿易談判立場趨強硬，歐盟著手制定報復計劃特朗普就愛潑斯坦案報道，控告華爾街日報及

梅鐸；美國洛杉磯夜店外汽車衝撞人群，數十人受傷

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指午後再攻關兩萬五，收升１６８點報２４９９４，建材股成亮點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬指收升０﹒７％再創年內高，萬億工程刺激建材狂飆

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元最新報１﹒１６４４╱４５，日圓最新報１４７﹒８５╱９１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

據報勝宏科技考慮在港上市，料籌資約７８億元

知行科技（０１２７４）擬與地平線附屬打造機器人控制器

三花智控（０２０５０）今日起獲滬深交易所調入港股通

螞蟻銀行澳門夥香港金交所簽合作備忘錄，擬推新黃金交易服務；螞蟻ＡＱ登頂內地蘋果應用醫

療榜首，超越京東健康

Ｕｂｅｒ推官方微信小程序，支援人民幣及港幣錢包；Ｕｂｅｒ接入微信，上線官方小程序，率

先在香港和日本提供服務

傳斥約４０億元收購佳寶超市，京東（０９６１８）一切以最終官方通告為準；京東幣鏈科技表

示京東穩定幣並未發行；餓了麼、美團（０３６９０）、京東齊被約談，市場監管總局要求規範

促銷行為

官媒、外媒分別揭露虛增銷量，吉利（００１７５）堅決駁斥報道

復星國際（００６５６）據報在港註冊星幣及ＲＷＡ相關等商標

泡泡瑪特（０９９９２）王寧料今年海外銷售超國內，Ｌａｂｕｂｕ月銷售近千萬隻

渣打香港引入Ａｐｏｌｌｏ私募信貸基金，擴展另類投資產品組合

港鐵（０００６６）夥順豐香港推失物送遞服務，運費「到付」劃一２８元

滙控（００００５）據報啟動新一輪主席遴選工作，曾考慮１００人未找到合適名單

第四範式（０６６８２）、九鞅科技發「穩定幣底層資產管理解決方案」

凱基銀行香港分行開業，加速海外業務布局

周大福創建（００６５９）完成同步購回於今年到期７﹒８億元４％可換股債券

京東（０９６１８）據報斥４０億收購本港佳寶食品超級市場，設３年過渡期條款

ＬＶＨＫ個人資料外洩涉４１﹒９萬名香港客戶，不含任何支付資訊

上海商業銀行積極支持及參與「跨境支付通」

百度（０９８８８）雲智大會８月底北京舉行，將迎三重升級

中國衛生集團（００６７３）已實施所有補救措施

中信銀行（００９９８）申請發行５０億美元中期票據

白雲山（００８７４）治療心絞痛藥物於內地獲批註冊證書

中國金屬利用（０１６３６）董事於禁售期進行證券交易

新世界（０００１７）滶晨ＩＩ加推３８伙，本周五首輪銷售８８伙

時富投資集團推出ＡＩ交易平台Ｑｕａｎｔｐｈｅｍｅｓ

長實（０１１１３）第三季將推４個大灣區項目涉４００伙，入場價４０萬人幣起

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

鏈博會簽署合作協議、達成合作意向超６０００項

市場監管總局發布首個校園配餐服務管理國家標準

上半年北京出口首破３０００億元，增長１﹒４％

民航局指上半年國際貨郵運輸量２０４萬噸增２３％

內地６月全社會用電量增５﹒４％，半年增３﹒７％

大灣區首場虛擬偶像全息演唱會８月３０日南沙舉行

中國網民規模達１１﹒２３億，互聯網普及率近８０％

交通部指平均每天１﹒８億人次跨區出行，自駕為主流；「八縱八橫」高鐵網已建成投產８１﹒

５％；「十四五」前４年交通固投同比增２３％；「十四五」交通規劃６項提前完成，１１項年

底前完成

高盛指內地次季薪資升３﹒９％，創疫情外最差增幅

國家打擊戰略礦產走私出口，嚴防被非法用於軍事

新央企中國雅江集團成立，投資１﹒２萬億建水電工程

內地７月ＬＰＲ續維持不變，１年３％、５年３﹒５％；７月ＬＰＲ續穩，中信證券指總量政策

進入成效觀察期

人行１７０７億逆回購利率持平，淨回籠５５５億；機構指人行取消質押券凍結，債券回購或將

變成買斷式

中央匯金二季度１５００億元增持５隻寬基ＥＴＦ

交易商協會指廣發銀行發債涉對中標主承銷商引導價格

杭州計劃到２０２７年科技創新大投入達３０００億

福建消保委談外賣補貼戰指平台經濟核心應是提質增效

佛山順德截至昨日累計報告２１５８宗基孔肯雅熱確診

商務部指上半年消費市場平穩增長，家電熱銷文旅紅火

財政部指６月銷售彩票近５４５億，同比降２﹒６％

海南自由貿易港跨境資產管理試點業務細則發布

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股收跌０﹒１８％，報２３３４０﹒５６點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐盟對俄制裁名單列多家中企，商務部指莫須有罪名；外交部指歐洲理事會主席、歐盟主席周四

訪華見習近平；外交部促歐方停止在沒事實依據下損中國企業合法利益

謝鋒見ＣＮＮ總裁，冀助增進中美民眾互相理解和友誼；傳中美元首今秋會晤，外交部表示沒有

可提供的信息；美國富國銀行高管被禁止離華，外交部指涉及刑事案件

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國際要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美國貿易談判立場趨強硬，歐盟著手制定報復計劃

美國貿易談判立場趨強硬，歐盟著手制定報復計劃特朗普就愛潑斯坦案報道，控告華爾街日報及

梅鐸；美國洛杉磯夜店外汽車衝撞人群，數十人受傷

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新加坡央行向三間資產管理公司投資，以提振當地股市

英倫銀行據悉審查銀行的美元風險狀況；據報倫敦證券交易所集團考慮推２４小時交易

巴菲特退休引發擔憂，巴郡股票連續３個月落後大市

微軟就ＳｈａｒｅＰｏｉｎｔ伺服器漏洞發出警報

百仕通據悉已退出收購ＴｉｋＴｏｋ美國業務股權財團

黃仁勳減持７﹒５萬股英偉達股票，套現約１２９４萬美元；黃仁勳央視專訪稱中國ＡＩ市場若

沒有英偉達，華為也有解決方案

追蹤ＭＳＣＩ股票指數全球ＥＴＦ資產規模破２萬億美元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

冼國林遭高院頒令破產，未按法庭判決償還１４３０萬

丘應樺稱投資推廣署工作超標完成，上半年已引入１３００間企業

香港黃金交易所簽５項合作備忘錄

景順趙耀庭稱日本政局或出現重大轉變，寬鬆財政政策帶動日圓走強

李家傑稱能源創新大賽頒獎典禮移師海外為拓展全球重要一步

李家超稱打風不停市落實金融市場重要改革，將持續完善上市制度

機管局指香港機場整體運作暢順，料今日處理１０７６班航班升降

發展局擬龍鼓灘及屯門西發展產業，填海規模已減少三分之一

李根興稱生意難做料租金續下行，最快末季２億再入市

陳茂波稱至今各類人才入境計劃申請獲批３３萬宗，２２萬人已來港

颱風「韋帕」襲港，陳國基稱確保相關部門抱「超前部署」信念應對

颱風襲港，中原十大屋苑周末錄７宗成交，按周跌１宗

潘志明稱街舖減租成大趨勢，市場陷低潮將面臨大執位；潘志明談鄧成波，唔好景瓣瓣唔掂，破

產只是時代的錯

九建西營盤半山名滙上樓書，共提供１１１伙住宅單位

本港６月整體消費物價按年升１﹒４％，低於預期

發展局指元朗及洪水橋產業用地中止招標，元朗地交予科技園

證監會指第一信用前執行董事何筱敏禁任職董事七年

醫管局指七成藥廠願降價，精簡程序及加強儀器採購等料省至少十億

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

