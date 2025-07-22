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22/07/2025 17:48

《外圍焦點》鮑威爾在大型銀行資本框架會議致辭

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國財報季開鑼，但白宮稱特朗普即將發出更多關稅信函，美
股三大指數昨日（２１日）收市各有升跌，納指與標普５００指數再創新高，但尾盤回吐大部分
漲幅，道指收市倒跌。道指跌１９﹒１２點或０﹒０４％，報４４３２３﹒０７點；納指升
７８﹒５２點或０﹒３８％，報２０９７４﹒１７點；標普５００指數升８﹒８１點或
０﹒１４％，報６３０５﹒６０點。港股方面，恒生指數收市報２５１３０，升１３５點或
０﹒５％，成交２６６１億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚８：３０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在美聯儲主辦的大
型銀行資本框架會議致歡迎辭。９：００ｐｍ，英國財政大臣里夫斯接受議會上院經濟事務委員
會質詢；同一時間，聯合國秘書長古特雷斯就重要經濟任務與轉用可再生能源的時機發表講話。
２３日凌晨１：００ａｍ，美聯儲金融監管副主席鮑曼主持美聯儲主辦的大型銀行資本框架會議
的爐邊談話環節；同一時間，歐洲央行總裁拉加德及管委會成員與歐洲投資銀行總裁卡爾維尼共
進便宴並交流看法。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：通用汽車（ＵＳ﹒ＧＭ）、可口可樂（ＵＳ﹒ＫＯ）、德
州儀器（ＵＳ﹒ＴＸＮ）等。（ｗａ）

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