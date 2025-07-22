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22/07/2025 09:15

期指高開６７點報２５０５１，國指期貨升２７點報９０６２

　　《經濟通通訊社２２日專訊》期指高開６７點報２５０５１，國指期貨高開２７點報
９０６２，科指期貨高開１３點報５５９２。

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