即月期指最後交易價２５１３４升１５０點，高水４點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指最後交易價２５１３４，升１５０點，高水４點，暫
成交７１８５３張。即月國指期貨最後交易價９０８１，升４６點，高水５點，暫成交
６０９２８張。另外，即月科指期貨最後交易價５６０５，升２６點，低水２點，暫成交
６７６０６張。
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22/07/2025 16:31
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上一篇新聞︰22/07/2025 16:46 即月期指最後交易價２５１３４升１５０點，成交７２０１４張
下一篇新聞︰22/07/2025 15:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３４２﹒３跌２﹒５點
22/07/2025 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５１５３點，升１９點，高水２３點
22/07/2025 09:15 期指高開６７點報２５０５１，國指期貨升２７點報９０６２
22/07/2025 09:02 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３４９﹒３升４﹒５點
22/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６８３１４張減３０５６張
22/07/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１９６４２８張減逾二萬二張
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