即月期指最後交易價２５１３４升１５０點，高水４點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指最後交易價２５１３４，升１５０點，高水４點，暫

成交７１８５３張。即月國指期貨最後交易價９０８１，升４６點，高水５點，暫成交

６０９２８張。另外，即月科指期貨最後交易價５６０５，升２６點，低水２點，暫成交

６７６０６張。

