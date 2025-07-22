即月期指最後交易價２５１３４升１５０點，成交７２０１４張

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指最後交易價２５１３４，升１５０點，高水４點，成

交７２０１４張。即月國指期貨最後交易價９０８１，升４６點，高水５點，成交６０９２８張

。另外，即月科指期貨最後交易價５６０５，升２６點，低水２點，成交６７８２８張。



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