【夜期時段】即月期指最新報２５１５３點，升１９點，高水２３點

《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５１３３點，跌１點，高水３點
，最新報２５１５３點，升１９點，高水２３點，合約成交３１４張。
即月國指期貨在夜期時段開市報９０７７點，跌４點，高水１點，最新報９０８５點，升４
點，高水９點，合約成交４５６張。
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22/07/2025 17:20
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22/07/2025 09:02 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３４９﹒３升４﹒５點
22/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１６８３１４張減３０５６張
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