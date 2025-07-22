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22/07/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２５１５３點，升１９點，高水２３點

　　《經濟通通訊社２２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５１３３點，跌１點，高水３點
，最新報２５１５３點，升１９點，高水２３點，合約成交３１４張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報９０７７點，跌４點，高水１點，最新報９０８５點，升４
點，高水９點，合約成交４５６張。

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