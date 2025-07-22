《日入而息》領展王國龍明年中退休，恒指升１３５點滙控曾返紅底

《今天重點》

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領展（００８２３）債務比例維持２０％水平，將繼續探索海外投資機會；總裁王國龍明年６月

底前退任，此前陷肥上瘦下爭議；領展王國龍哽咽談退休，最唔捨得同事，在公司工作寫下最輝

煌成績

中遠海運集團購長和（００００１）港口業務，據報尋求獲得決策否決權

京東傳購佳寶超市，消息指實際金額遠沒有４０億這麼大；收購佳寶有跡可尋，京東攻港勢掀「

即時零售」大戰

京東（０９６１８）宣布斥１０億現金招菜品合夥人，計劃３年設１萬家七鮮小廚；京東首家外

賣自營店「七鮮小廚」北京開業，沒堂食沒預製菜

比亞迪（０１２１１）與國際米蘭建立３年策略合作關係，提供約７０輛新能源車；上半年香港

電動車登記量佔近６９％，比亞迪市佔第一

金管局向三家銀行罰款共１６２０萬元，因違反打擊洗錢條例；三三金融服務被罰１６０萬元，

因違反支付系統及儲值支付工具條例

外匯局表示多重積極因素支撐，料外資仍增配人民幣資產；人幣即期收升１２點子，外匯局料外

資仍增配人幣資產

貝萊德加強中國差旅管理，限制赴華員工使用公司設備

外匯局指６月銀行結售匯再錄順差２５４億美元，首６月逆差；首５月來華證券投資轉為淨流入

３３０億美元；上半年人幣升值１﹒９％，市場交易理性有序；來華各類投資總體向好，人幣匯

率基本穩定；準備在全國範圍取消外商直投境內再投資登記；嚴打違法，上半年查處外匯違規案

件４００宗；多重積極因素支撐，料外資仍增配人民幣資產；有信心、有能力繼續維護外匯市場

穩健運行；調研顯示全球三成央行表示增配人民幣資產

人社部指上半年失業保險降費率為企業減成本９００億；二季度末房地產貸款增速回升至０﹒４

％；社保基金６月底結餘９﹒８３萬億，運行平穩；養老保險基金投資規模２﹒５５萬億，續擴

大；無人機註冊增至２１８萬架，相關崗位需求增

香港書展今閉幕錄８９萬人次進場，按年少１０萬人次

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《即日市況》

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恒指全日升１３５點收報２５１３０再刷高位，滙控午後曾登百元關

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒６％逼近三千六，成交１﹒９萬億增一成

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒１７０５╱０６，日圓最新報１４７﹒４３╱４４

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《公司資訊》

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歌爾微電子申港上市，首季多賺５５％

森美控股（００７５６）清盤呈請聆訊已押後至９月１日

領展（００８２３）債務比例維持２０％水平，將繼續探索海外投資機會；總裁王國龍明年６月

底前退任，此前陷肥上瘦下爭議；領展王國龍哽咽談退休，最唔捨得同事，在公司工作寫下最輝

煌成績

中遠海運集團購長和（００００１）港口業務，據報尋求獲得決策否決權

中海外（００６８８）牽頭啟德項目命名維港．灣畔，涉２０６０伙

信置（０００８３）凱柏峰加推８０伙，本周五以價單發售２００伙；ＯＮＥ ＣＥＮＴＲＡＬ

ＰＬＡＣＥ招租，月租３﹒７萬元起

中國人壽集團（０２６２８）上半年險資公開市場權益投資淨買入超９００億元

中海油（００８８３）墾利１０－２油田群開發項目一期投產

滙豐流動理財推出新功能，可即時查閱過去兩年交易紀錄

比亞迪（０１２１１）與國際米蘭建立３年策略合作關係，提供約７０輛新能源車；上半年香港

電動車登記量佔近６９％，比亞迪市佔第一

滴滴出行今年暑期至今香港訂單量按年增逾５倍

阿里巴巴（０９９８８）高德７月上旬在港用量增三成，助拓的士潛在客源；阿里通義千問更新

Ｑｗｅｎ３旗艦大模型，通用能力顯著升；淘寶閃購闢謠表示沒上線「１分錢自提」產品，沒定

過衝單目標

京東（０９６１８）宣布斥１０億現金招菜品合夥人，計劃３年設１萬家七鮮小廚；京東首家外

賣自營店「七鮮小廚」北京開業，沒堂食沒預製菜；京東傳購佳寶超市，消息指實際金額遠沒有

４０億這麼大；收購佳寶有跡可尋，京東攻港勢掀「即時零售」大戰

Ｖｉｓａ推出的士支付優惠，助力香港旅客智慧出行

貸款配對平台Ｌｅｎｄｅｌａ與環聯達策略性夥伴關係

萬嘉集團（００４０１）續租海港城港威大廈單位，月租近７﹒２萬元

濱海投資（０２８８６）附屬獲農行２億人幣中期流動貸款

中生製藥（０１１７７）一款創新藥近日完成臨床研究首例給藥

周大福（０１９２９）上季零售值跌１﹒９％，港澳同店銷售升２％

勵晶太平洋（００５７５）Ｓｅｎｓｔｅｎｄ內地新藥申請收到第一輪詢問

南方東英料恒生科技指數（０３０３３）有望在ＡＩ紅利等推動下獲長期增長動能

永泰（００３６９）、資策（００４９７）中環商業項目料明年中竣工，涵蓋酒店及甲級寫字樓

神州控股科捷（００８６１）中標中國移動（００９４１）全國物流項目，涉４﹒２４億人幣

龍蟠科技（０２４６５）擬改名為「江蘇龍蟠科技集團股份有限公司」

光正教育（０６０６８）特別委員會完成審視，引入關連交易相關處分措施

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《中國要聞》

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持美國簽證中國遊客可免簽入境阿根廷

海關總署即日允許符合要求新西蘭野生水產品進口

北京疾控指目前北京市偶有基孔肯雅熱境外輸入病例

上海６月出口增幅擴至９﹒３％，進口增２﹒４％回落；上海上半年入境遊客增近３８％，韓國

遊客增１﹒３倍

廣東疾控發倡議書籲積極清積水，嚴防基孔肯雅熱疫情

廣電總局發布微短劇管理提示，要求杜絕抗戰「神劇」

商務部指上半年批發和零售業增加值同比增５﹒９％

最高法引導「可重整不清算」措施促進企業健康發展

凌志峰被任命為公安部副部長、謝遠生為工信部副部長

人社部指上半年失業保險降費率為企業減成本９００億；二季度末房地產貸款增速回升至０﹒４

％；社保基金６月底結餘９﹒８３萬億，運行平穩；養老保險基金投資規模２﹒５５萬億，續擴

大；無人機註冊增至２１８萬架，相關崗位需求增

全國上半年登記新能源車５６２萬輛增２８％，創新高

跨境理財通２﹒０深圳收付４７２億，佔大灣區比重近半；上半年外籍人員在深圳非現金支付交

易額同比增長３５％

人行２１４８億逆回購利率持平，淨回籠１２７７億；６月末境外機構持銀行間市場債券４﹒２

３萬億；人行深圳信貸總量平穩增長，企業貸款利率處歷史低位；陶玲稱適度寬鬆幣策支持中國

經濟增長和金融市場穩定

外匯局指６月銀行結售匯再錄順差２５４億美元，首６月逆差；首５月來華證券投資轉為淨流入

３３０億美元；上半年人幣升值１﹒９％，市場交易理性有序；來華各類投資總體向好，人幣匯

率基本穩定；準備在全國範圍取消外商直投境內再投資登記；嚴打違法，上半年查處外匯違規案

件４００宗；多重積極因素支撐，料外資仍增配人民幣資產；有信心、有能力繼續維護外匯市場

穩健運行；調研顯示全球三成央行表示增配人民幣資產

中指院指上半年房企交付套數普跌，保交付壓力將減輕

上海發展多形態眼鏡產品，支持智能眼鏡主控芯片研發

杭州兩宗涉宅用地近１９億成交，余杭區地塊溢價三成

西安多區新能源汽車購置補貼申領即將截止

廣深星巴克門店推出「自習室」，免費不限時，電源ＷｉＦｉ任用

中汽協媒體更正官方擬禁新車半年轉二手說法

航旅縱橫Ａｐｐ上線民航直銷平台功能，無機票代理費

７月１２７款國產遊戲、７款進口遊戲獲批，網易有份

國資委表示充分激活存量資源潛力，探索盤活資源新路徑

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒５％，報２２９８７﹒９２點

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《大國博弈》

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美商務部員工被禁離華，外交部表示依法處理出入境事務；貝萊德加強中國差旅管理，限制赴華

員工使用公司設備

中美談判將涉購買俄石油問題？京指望美方增共識減誤解；中美海運價格高位回落七成，上半年

搶出口後旺季不旺

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《國際要聞》

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日本極右翼「參政黨」主張排外，全球投資者神經緊繃

韓國連日暴雨致最少１９人遇難，９人失蹤

克宮表示普京正在為訪華做準備，未聞特朗普有類似計劃

特朗普警告不排除再次打擊伊朗核設施

貝森特呼籲美國深化銀行監管改革，廢雙重資本要求；「大而美」未來１０年令美國赤字增３﹒

４萬億美元；德銀指敢炒鮑威爾，３０年期美債或飆５６個基點；ＳＥＣ任命上市公司會計監督

委員會代理主席；馬斯克再揭白宮瘡疤，指「星際之門」項目陷入財困

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《外圍經濟》

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日本債市面臨賣壓，投資者質疑石破茂的政治資本

泰國任命Ｖｉｔａｉ為新央行行長，主張積極降息

行業關稅將加大經濟衝擊，歐元區增長風險料將上升

英倫銀行據悉考慮擱置數位英鎊計劃，讓位私人支付系統

瑞銀料美國聯儲局９月開始減息

通用汽車再創新高，第一季美國銷售飆升

借「天才法案」東風，以太幣一個月飆漲６０％；加密貨幣託管商ＢｉｔＧｏ秘密申請ＩＰＯ

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《其他消息》

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「投寄易」遭網攻讀取帳戶通訊錄，香港郵政已報警

啟德體育園及大球場周四起實施特別交通安排

２０２５《財富》中國５００強國家電網再登頂，賽力斯排名升最多

摩根資管料美聯儲最快１０月減息，美元第三季出現整固

梁振英稱港府開發土地工作無白做，「購房資金通」需充分討論

機管局指６月客運量按年升１１﹒２％，上半年升１６﹒５％

發展局「城中學舍計劃」接受申請，增加宿位供應

貿發局表示明白風暴對展商影響，盡量協助爭取銷售機會

金管局對三家銀行違反《打擊洗錢條例》採取紀律處分行動

中原指山頂南區上半年７０宗成交，料今年租金升５％

旅發局指夏季主題推廣「香港盛夏派對」優惠加碼至２６０項

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