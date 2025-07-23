期指高開２３９點報２５３７３，國指期貨升８０點報９１６１

《經濟通通訊社２３日專訊》期指高開２３９點報２５３７３，國指期貨高開８０點報
９１６１，科指期貨高開６０點報５６６５。
夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情
23/07/2025 09:15
《經濟通通訊社２３日專訊》期指高開２３９點報２５３７３，國指期貨高開８０點報
９１６１，科指期貨高開６０點報５６６５。
夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情
下一篇新聞︰23/07/2025 09:15 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３５２﹒７５，升６點
23/07/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７２３７６張增４０６２張
23/07/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０１３０４張增４８７６張
23/07/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４０４５９張，增７５１２張
22/07/2025 18:53 《再戰明天》日本央行副總裁講話，美國公布成屋銷售
22/07/2025 18:50 《日入而息》領展王國龍明年中退休，恒指升１３５點滙控曾返紅底
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N