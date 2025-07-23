  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

23/07/2025 09:15

期指高開２３９點報２５３７３，國指期貨升８０點報９１６１

　　《經濟通通訊社２３日專訊》期指高開２３９點報２５３７３，國指期貨高開８０點報
９１６１，科指期貨高開６０點報５６６５。

夏日勁減 低至買1送1 | 樂本健推出多款精選產品，優惠低至「買一送一」，全面照顧你的健康所需。(優惠期至17/7/2025)► 了解詳情

返回期貨新聞

下一篇新聞︰23/07/2025 09:15  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６３５２﹒７５，升６點

其他期貨新聞
More

23/07/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１７２３７６張增４０６２張

23/07/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０１３０４張增４８７６張

23/07/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４０４５９張，增７５１２張

22/07/2025 18:53  《再戰明天》日本央行副總裁講話，美國公布成屋銷售

22/07/2025 18:50  《日入而息》領展王國龍明年中退休，恒指升１３５點滙控曾返紅底

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

關稅戰 | 特朗普稱與日本達成貿易協議，稅率為15%

23/07/2025 09:57

關稅戰

不要和聯儲局對著幹

22/07/2025 14:12

貨幣攻略

藍營捲罷免潮，焉知非福

22/07/2025 08:30

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處